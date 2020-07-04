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Распространение нового коронавируса
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В Бразилии число заболевших коронавирусом превысило 1,5 миллиона
Число заболевших коронавирусом в Бразилии выросло до 1 539 081, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T01:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
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коронавирус covid-19, бразилия

В Бразилии число заболевших коронавирусом превысило 1,5 миллиона

01:16 04.07.2020
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия . Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июл – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бразилии выросло до 1 539 081, сообщил минздрав страны.
За последние сутки выявлено 42 223 новых случая.
Всего от коронавируса скончались 63 174 человека, за последние 24 часа – 1290 пациентов.
По данным минздрава, вылечились 868 372 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Бразилия
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