Кадыров назначил секретарем совбеза Чечни мэра Аргуна

ГРОЗНЫЙ, 4 июл – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил секретарем совета экономической и общественной безопасности республики занимавшего должность мэра города Аргун 29-летнего Хас-Магомеда Кадырова.
"Новым секретарем совета экономической и общественной безопасности ЧР стал дорогой брат Хас-Магомед Кадыров… До этого момента он работал в должности мэра города Аргун", - написал Кадыров на своей странице в "ВКонтакте". Кадыров дал высокую оценку профессиональным качествам нового руководителя, отметив его заслуги в преобразовании второго по численности населения чеченского города. ⠀
Кадыров отметил, что Хас-Магомед Кадыров являлся помощником главы республики, работал в мэрии Грозного, начальником управления по контролю за оборотом наркотиков, возглавлял УВД по Грозному.
"Везде он добивался высоких результатов, качественно и оперативно решал поставленные задачи", - подчеркнул Кадыров, напомнив, что одним из важнейших направлений деятельности секретаря совбеза является контроль за использованием бюджетных средств при реализацией экономических проектов.