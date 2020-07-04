Кадыров назначил секретарем совбеза Чечни мэра Аргуна

"Везде он добивался высоких результатов, качественно и оперативно решал поставленные задачи", - подчеркнул Кадыров, напомнив, что одним из важнейших направлений деятельности секретаря совбеза является контроль за использованием бюджетных средств при реализацией экономических проектов.