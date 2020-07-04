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Кадыров назначил секретарем совбеза Чечни мэра Аргуна
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил секретарем совета экономической и общественной безопасности республики занимавшего должность мэра города Аргун 29-летнего... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T00:52
рамзан кадыров
грозный
аргун
политика
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рамзан кадыров, грозный, аргун, политика

Кадыров назначил секретарем совбеза Чечни мэра Аргуна

00:51 04.07.2020 (обновлено: 00:52 04.07.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 4 июл – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил секретарем совета экономической и общественной безопасности республики занимавшего должность мэра города Аргун 29-летнего Хас-Магомеда Кадырова.
"Новым секретарем совета экономической и общественной безопасности ЧР стал дорогой брат Хас-Магомед Кадыров… До этого момента он работал в должности мэра города Аргун", - написал Кадыров на своей странице в "ВКонтакте". Кадыров дал высокую оценку профессиональным качествам нового руководителя, отметив его заслуги в преобразовании второго по численности населения чеченского города. ⠀
Кадыров отметил, что Хас-Магомед Кадыров являлся помощником главы республики, работал в мэрии Грозного, начальником управления по контролю за оборотом наркотиков, возглавлял УВД по Грозному.
"Везде он добивался высоких результатов, качественно и оперативно решал поставленные задачи", - подчеркнул Кадыров, напомнив, что одним из важнейших направлений деятельности секретаря совбеза является контроль за использованием бюджетных средств при реализацией экономических проектов.
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Рамзан КадыровГрозныйАргунПолитика
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