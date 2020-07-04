Козак: говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано"

"О встрече на уровне министров речи не было. Были попытки определить конкретные даты "нормандского формата", но об этом пока говорить очень, очень рано, потому что необходимо выполнить в полном объеме - это огромный объем работы, прежде всего со стороны Украины, те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря. Это, прежде всего, весь комплекс правовых аспектов политического мирного урегулирования конфликта", - заявил он журналистам по итогам переговоров политсоветников "нормандской четверки" в Берлине.