Российский самолет-амфибия участвовал в тушении пожара в Турции

В Индии более десяти человек погибли при взрыве фейерверков на шествии

В Индии более десяти человек погибли при взрыве фейерверков на шествии

"Самолет Бе-200 принимал участие в тушении крупного пожара на фабрике фейерверков, за которым сегодня следила вся Турция. Пожар был успешно потушен, но, к сожалению, не обошлось без жертв", - сказал собеседник агентства.