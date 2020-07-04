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Российский самолет-амфибия участвовал в тушении пожара в Турции
Российский самолет-амфибия Бе-200 принимал участие в тушении пожара на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья, сообщил РИА Новости член совета... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T00:49
hurriyet
сакарья (провинция)
анталья (провинция)
бе-200
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
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hurriyet, сакарья (провинция), анталья (провинция), бе-200, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), измир, в мире

Российский самолет-амфибия участвовал в тушении пожара в Турции

00:49 04.07.2020
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© Фото : Министерство лесного хозяйства Красноярского краяСамолет Бе-200
Самолет Бе-200
© Фото : Министерство лесного хозяйства Красноярского края
Самолет Бе-200. Архивное фото
АНКАРА, 4 июл – РИА Новости, Федор Смирнов. Российский самолет-амфибия Бе-200 принимал участие в тушении пожара на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья, сообщил РИА Новости член совета директоров компании-эксплуатанта самолетов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех"), два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров. Самолеты с российскими экипажами четыре месяца будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума. Как ранее сообщил РИА Новости Моллаев, Турция рассматривает вопрос покупки взятых в аренду российских противопожарных самолетов.
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"Самолет Бе-200 принимал участие в тушении крупного пожара на фабрике фейерверков, за которым сегодня следила вся Турция. Пожар был успешно потушен, но, к сожалению, не обошлось без жертв", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщил минздрав Турции, число погибших при взрыве на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны достигло четырех. Газета Hurriyet со ссылкой главу минздрава Фахреттина Коджу сообщила о 114 пострадавших.
Инцидент произошел в пятницу неподалеку от города Хендек. По словам губернатора Сакарьи Четина Октайя Калдырыма, на момент взрыва на фабрике находилось от 150 до 200 сотрудников, там было 110 тонн фейерверков.
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HurriyetСакарья (провинция)Анталья (провинция)Бе-200РостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)ИзмирВ мире
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