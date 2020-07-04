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СМИ: число пострадавших при взрыве на фабрике в Турции возросло до 114
По меньшей мере 114 человек пострадали в результате взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны, сообщает газета Hurriyet РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T00:48
hurriyet
сакарья (провинция)
турция
в мире
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сакарья (провинция)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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hurriyet, сакарья (провинция), турция, в мире

СМИ: число пострадавших при взрыве на фабрике в Турции возросло до 114

00:48 04.07.2020
351
© Flickr / Matt PerreaultМашина турецкой скорой помощи
Машина турецкой скорой помощи
© Flickr / Matt Perreault
Машина турецкой скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. По меньшей мере 114 человек пострадали в результате взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны, сообщает газета Hurriyet со ссылкой главу минздрава Фахреттина Коджу.
Ранее минздрав страны сообщал о четырех погибших и 97 пострадавших.
Машина скорой помощи в Индии
8 февраля, 16:07
В Индии более десяти человек погибли при взрыве фейерверков на шествии
Инцидент произошел в пятницу неподалеку от города Хендек. По словам губернатора Сакарьи Четина Октайя Калдырыма, на момент взрыва на фабрике находились от 150 до 200 сотрудников. Он также сообщил, что пострадавшие были доставлены в больницу. Отмечается, что в момент взрыва на фабрике находилось 110 тонн фейерверков.
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HurriyetСакарья (провинция)ТурцияВ мире
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