Данные о денежных переводах внутри России запретили передавать за рубеж

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Операторы оборота электронных денежных средств и привлекаемые ими организации будут не вправе передавать данные о внутрироссийских денежных переводах за рубеж или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства, соответствующие поправки в закон "О национальной платежной системе" вступают в силу в РФ с 4 июля.

Новые правила не распространяются на международные переводы, а также на случаи, когда передача указанной информации требуется для рассмотрения заявлений клиентов об использовании электронных средств платежа без их согласия.

Вступающие в силу требования находятся в общей логике "локализации" платежей, пояснил РИА Новости председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Это не российская особенность, подобная тенденция наблюдается по всему миру. Регуляторы хотят, чтобы внутригосударственные платежи обрабатывались внутри страны, что, по их логике, снижает зависимость от иностранных игроков в случае каких-то конфликтов и защищает от утечки персональных данных, пояснил он.

Ранее аналогичные требования были введены для карточных операций: для этого, в частности, была создана Национальная система платежных карт. "Новые требования не окажут существенного влияния на рынок систем электронных денег. Крупнейшие игроки и ранее обрабатывали все операции внутри страны. Поэтому потребители не почувствуют никаких изменений. Тем не менее, поправки могут затронуть некоторых иностранных операторов электронных денежных средств", - считает Достов.

Одна из крупнейших подобных компаний, работающих в России, это американская PayPal . Как сообщил РИА Новости сотрудник службы клиентской поддержки, официальной информации о намерении PayPal ограничить денежные переводы внутри РФ не поступало, и компания продолжает действовать в обычном режиме.