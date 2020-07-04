В Москве ограничат движение из-за закрытия участка "красной" линии метро

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Движение на юго-западе Движение на юго-западе Москвы будет ограничено с 4 по 7 июля из-за закрытия участка Сокольнической линии метро, сообщает пресс-служба центра организации дорожного движения.

Ранее пресс-служба столичного метрополитена сообщила, что с 4 по 6 июля станции "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии метро будут закрыты для пассажиров.

"Обращаем внимание автомобилистов, что на юго-западе столицы ограничат движение – будет обеспечен приоритет наземного городского транспорта. Все ограничения опубликованы на едином транспортном портале, а также переданы в Яндекс.Карты, другие навигационные системы. Также информация размещена на электронных дорожных табло", - сообщает ЦОДД.

Отмечается, что для беспрепятственного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области ЦОДД физически обособит 7,8 километра выделенных полос на подъездной дороге к ОРП "Саларьево", участке дороги Солнцево-Бутово-Видное между Киевским и Калужским шоссе, в районе станции метро "Коммунарка" и на дублере Калужского шоссе в районе остановки "Метро Ольховая".

"Обращаем внимание водителей такси, что проезд по ним будет разрешен только для наземного городского транспорта", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, для приоритетного движения городского транспорта будет ограничено движение по следующим участкам: дублеру дороги Солнцево-Бутово-Видное (перед Проектируемым проездом №907) – одна из двух полос; проектируемому проезду №905 (перед улицей Саларьевская) – одна из двух полос, а также на участке Саларьевской улицы от Проектируемого проезда №905 до дороги Солнцево-Бутово-Видное будет запрещена парковка.

"Обращаем внимание водителей, что второй съезд на территорию торгового центра "Саларис" при движении с эстакады от улицы Родниковая будет закрыт", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что ситуационный центр ЦОДД будет непрерывно следить за дорожной обстановкой в районе закрытых станций метро и при необходимости принимать меры, чтобы компенсационные маршруты шли без задержек. В местах ограничений также будет работать дорожный патруль ЦОДД, регулировать движение, информировать водителей об изменениях организации движения.