В США уволили полицейских за улыбки после удушения задержанного

ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Трое полицейских уволены и еще один добровольно оставил должность в американском штате Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой стражи порядка с улыбкой имитируют удушающий прием, при помощи которого задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице.

Об увольнении полицейских в пятницу сообщила шеф полиции города Ванесса Уилсон. По ее словам, один из полицейских, который не принимал участия в инциденте, был уволен за то, что, когда получил на свой телефон фотографию, ответил "ха-ха".