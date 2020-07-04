Косачев: США хотят переложить вину за несоблюдение соглашений по оружию

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. США ищут предлог, чтобы переложить вину за несоблюдение соглашений в сфере контроля над вооружениями на другие страны, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда США ищут предлог, чтобы переложить вину за несоблюдение соглашений в сфере контроля над вооружениями на другие страны, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин заявил в пятницу, что на протяжении продолжительного периода США ведут последовательную политику отказа от обязательств в сфере контроля над вооружениями, чтобы обеспечить условия для военного доминирования. Представитель госдепартамента заявил РИА Новости, что США выступают за формирование эффективной международной системы по контролю над вооружениями и против трехсторонней гонки вооружений с участием России и Китая

"Заявления Вашингтона о приверженности эффективному контролю над вооружениями, вроде того, что только что сделал представитель госдепа, лучше сразу начинать читать с "но": "Мы хотим..., но..." Ведь дальше обычно следует разъяснение, из-за чего - точнее, из-за кого - Белый дом не делает то, что ну очень хочет сделать", - отметил сенатор.

По его словам, так было с соглашениями по Ирану и РСМД – "всегда кто-то виноват в одностороннем разрушении Америкой очередного международного механизма в сфере безопасности".

"На сей раз довод прежний: мол, договоры в сфере контроля над вооружениями нужно непременно переводить в трехсторонний формат. То есть привлечь Китай, который, как известно, заявил о нежелании вступать в эти переговоры", - пояснил политик.

Он отметил, что таким образом ситуация переводится в любимый Вашингтоном сценарий - "А пусть сначала они".

Косачев добавил, что Россия не против подключения Китая к переговорам по ядерному оружию, как и Великобритании Францией , которые входят в НАТО , и это, по его словам, автоматически делает их потенциально гораздо большей угрозой для Москвы , чем Пекин

"И если Вашингтон готов добиться привлечения других ядерных держав к процессу разоружения - звездно-полосатый флаг в руки, как говорится, что тем более актуально накануне национального праздника США", - отметил парламентарий.

Но если участие третьих стран - обязательное условие для продления действующих соглашений с Россией, то это – "очередная отговорка и попытка переложить вину за срыв переговоров на третью сторону", уверен политик. И Россия будет на это безответственное поведение ядерной державы указывать каждый раз, когда она будет выставлять заведомо невыполнимые условия, подчеркнул сенатор.