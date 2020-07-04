https://ria.ru/20200704/1573876751.html
В Берлине окончились переговоры советников лидеров "нормандской четверки"
Переговоры политсоветников лидеров "нормандской четверки" в Берлине завершились после около 10 часов консультаций, сообщил журналистам осведомленный источник. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T00:24
2020-07-04T00:24
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https://ria.ru/20200703/1573822297.html
германия
берлин (город)
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155959/50/1559595090_0:270:3160:2048_1400x0_80_0_0_bc85b750734e8c3083d672ac4c053962.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ян хеккер, ситуация в днр и лнр, андрей ермак, дмитрий козак, германия, берлин (город), в мире