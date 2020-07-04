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В Берлине окончились переговоры советников лидеров "нормандской четверки"
Переговоры политсоветников лидеров "нормандской четверки" в Берлине завершились после около 10 часов консультаций, сообщил журналистам осведомленный источник. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T00:24
ян хеккер
ситуация в днр и лнр
андрей ермак
дмитрий козак
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353
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353
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ян хеккер, ситуация в днр и лнр, андрей ермак, дмитрий козак, германия, берлин (город), в мире

В Берлине окончились переговоры советников лидеров "нормандской четверки"

00:24 04.07.2020
584
© Depositphotos / pandionhiatus3Берлин
Берлин
© Depositphotos / pandionhiatus3
Берлин. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 июл - РИА Новости. Переговоры политсоветников лидеров "нормандской четверки" в Берлине завершились после около 10 часов консультаций, сообщил журналистам осведомленный источник.
"Переговоры окончились", - заявил источник.
По его словам, консультации начались около 13.00 (14.00 мск), таким образом, они длились около 10 часов.
В берлинских переговорах участвовали политсоветники лидеров: с российской стороны – Дмитрий Козак, с немецкой – Ян Хеккер, у французов – Эммануэль Бон, у украинцев – Андрей Ермак. Для Козака это второй визит в Берлин за полтора месяца, 13 мая он посетил столицу ФРГ и провел переговоры с Хеккером.
Леонид Кравчук
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