https://ria.ru/20200704/1573876725.html
В Москве временно закрыли четыре станции "красной" линии метро
Четыре станции Сокольнической линии московского метрополитена будут закрыты для пассажиров с 4 по 6 июля включительно, сообщает пресс-служба метро. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T00:22
2020-07-04T00:22
москва
московский метрополитен
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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москва, московский метрополитен, общество
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Четыре станции Сокольнической линии московского метрополитена будут закрыты для пассажиров с 4 по 6 июля включительно, сообщает пресс-служба метро.
"Движение на станциях "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии будет временно приостановлено с 4 июля 2020 года до утра 7 июля 2020 года в связи с вводом оборотного тупика за станцией "Саларьево" и его интеграцией с действующей инфраструктурой метрополитена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в обычном режиме станции возобновят работу 7 июля в 5.30.
"Оборотные тупики необходимы для смены направления движения подвижного состава. Ввод нового оборотного тупика даст дополнительные возможности для маневра поездов на данном участке Сокольнической линии", - пояснили в пресс-службе метро.
Отмечается, что в период закрытия станций на новом участке пути будут проведены работы по наладке оборудования автоматики и телемеханики движения поездов. Такие работы невозможно провести при движении поездов с пассажирами.
"Для пассажиров временно закрытых станций будет работать компенсационный маршрут наземного транспорта. Кроме того, на станциях будут дежурить сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена
, которые помогут в проложении маршрута", - добавили в пресс-службе.