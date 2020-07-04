В Москве временно закрыли четыре станции "красной" линии метро

"Движение на станциях "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии будет временно приостановлено с 4 июля 2020 года до утра 7 июля 2020 года в связи с вводом оборотного тупика за станцией "Саларьево" и его интеграцией с действующей инфраструктурой метрополитена", - говорится в сообщении.