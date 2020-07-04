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В Москве умерли 25 пациентов с коронавирусом
Еще 25 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, общее число умерших в столице достигло 3929, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T00:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

В Москве умерли 25 пациентов с коронавирусом

00:10 04.07.2020 (обновлено: 00:18 04.07.2020)
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© РИА Новости . Владимир АстапковичВрач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Еще 25 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, общее число умерших в столице достигло 3929, следует из данных оперативного штаба.
Днем ранее сообщалось о 34 умерших.
"В Москве скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.", - говорится в сообщении штаба.
В оперативном штабе напомнили гражданам, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома и не заниматься самолечением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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