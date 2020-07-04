"Живая нитка" и скрепы русской государственности

"После крушения, развала Советского Союза прошло по историческим меркам совсем немного времени, и современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования, становления. Это касается всех аспектов нашей жизни: и политической системы, и экономики, и так далее. Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано на живую нитку. Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов".

Выражение "на живую нитку" Путин использует не в первый раз — впервые он употребил его осенью 2011 года, когда было объявлено о его выдвижении на пост президента после четырехлетней работы премьер-министром. Тогда это вызвало резкое недовольство части элит — вылившееся в Болотную. Но Путин вернулся в Кремль — и за восемь последующих лет укрепил и изменил страну, сделал ее сильнее и увереннее в себе. Но почему же он и сейчас, после голосования по поправкам в Конституцию, показавшим огромную поддержку его политики и его лично, снова говорит о "живой нитке"? Двадцать лет работает — и все мало для строительства, что называется, на века?