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"Живая нитка" и скрепы русской государственности
Сегодня вступают в силу поправки в Конституцию. После того как они были одобрены всеобщим голосованием, президент подписал указ — а выступая 2 июля по поводу... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T08:00
россия
владимир путин
ссср
авторы
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Ох уж Акопов как обычно с ног до головы обхвалил сроки Путина. Твердя как мантру слова про 90-е.. Но с 90-хпрошло много времени а все как было на живую нитку так и осталось... Про взращивание номенклатуры и политиков так же не согласен... В политику он продвигает своих охранников и личных поваров что говорит о скудной скамье запасных.. А вся вертикаль власти погрязла в торговле страной, но ник не службе народу... Вот и получается что чем дольше Путин у власти, тем дальше государство от народа..
49
Если в стране основной национальной идеей является бабло, хоть обстойся вертикалями власти, будут воровать и толку не будет. А про светлое будущее не надо. Коммунисты эту песню 70 лет пели. Пересмотрите "Собачье сердце" и все станет понятно. Разруха, она в головах!
40
22
россия
ссср
РИА Новости
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Петр Акопов
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Петр Акопов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573757656_0:131:3072:1859_1400x0_80_0_0_2583cab0588aa658034bcd1b36b4196a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, ссср, авторы

"Живая нитка" и скрепы русской государственности

08:00 04.07.2020
9322
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбщественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию
Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Сегодня вступают в силу поправки в Конституцию. После того как они были одобрены всеобщим голосованием, президент подписал указ — а выступая 2 июля по поводу итогов голосования, так охарактеризовал нынешний момент:

"После крушения, развала Советского Союза прошло по историческим меркам совсем немного времени, и современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования, становления. Это касается всех аспектов нашей жизни: и политической системы, и экономики, и так далее. Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано на живую нитку. Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов".

Выражение "на живую нитку" Путин использует не в первый раз — впервые он употребил его осенью 2011 года, когда было объявлено о его выдвижении на пост президента после четырехлетней работы премьер-министром. Тогда это вызвало резкое недовольство части элит — вылившееся в Болотную. Но Путин вернулся в Кремль — и за восемь последующих лет укрепил и изменил страну, сделал ее сильнее и увереннее в себе. Но почему же он и сейчас, после голосования по поправкам в Конституцию, показавшим огромную поддержку его политики и его лично, снова говорит о "живой нитке"? Двадцать лет работает — и все мало для строительства, что называется, на века?
© РИА Новости / Павел ЛисицынПланшет с трансляцией телеобращения президента Владимира Путина к гражданам России
Планшет с трансляцией телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
© РИА Новости / Павел Лисицын
Планшет с трансляцией телеобращения президента Владимира Путина к гражданам России
Да, мало — и не только Путину, а всем нам, нашему народу. Ломать — не строить, говорит другая народная мудрость, и перелом 90-х будет еще долго заживать в русском теле. И это слава богу, что мы смогли сделать так, что развал СССР и последующее лихое десятилетие оказались только "переломом", ведь в 90-е многим казалось, что это неизлечимая болезнь и Россия гибнет, неотвратимо и окончательно. Мы переломили ситуацию — и Путин стал одновременно и символом перехода к восстановлению страны, и исполнителем, строителем устойчивой конструкции русского государства. Исполнителем — потому что "заказчиком" были не элиты, а русский народ. Разные части элит как раз сопротивлялись государственному строительству: одни привыкли к безнаказанности и коррупции, к тому, что "государство это они", ведь многие функции государства были, по сути, приватизированы "сильными людьми", другим не нужен был сильный федеральный центр. Слом не просто вертикали власти, а всей системы работы с кадрами — тяжелейшее наследие 90-х, на выправление первого у Путина ушли первые два срока, а со вторым он мучается до сих пор. Кадры действительно решают все — но их невозможно вырастить за несколько лет. Путин последовательно, упорно выращивает новую управленческую номенклатуру, работает вдолгую — преодолевая огромное сопротивление не только чиновных, но и бизнес-элит.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
2 июля, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Чей голос в России имеет значение?
И если задача стабилизации ситуации в стране, то есть предотвращения угроз худших сценариев (распада государства и социального бунта в первую очередь), была в основном решена уже в нулевые, то кадровая работа на системной основе стала выстраиваться только в десятые годы (до этого Путину приходилось буквально в ручном режиме расставлять своих людей и тех, кому он доверял, чтобы сменить прогнившую, некомпетентную и вороватую элиту), а стратегическая работа по формированию устойчивых институтов начинается только сейчас. Эти институты — и политические, и общественные, и экономические — должны быть выстроены в работающую и надежную систему. Не зависящую от личности Путина — хотя и несущую на себе отпечаток его личности как руководителя и его опыта государственного управления. Повышение роли парламента в управлении страной, вписывание местного самоуправления в единую вертикаль власти (ее разрыв в 90-е был абсолютно неоправдан) при одновременном наполнении его ответственными перед жителями управленцами, четкая социальная ориентация всей социально-экономической политики государства, поиск форм, роли и места так и не прижившихся в нашей реальности (и умирающих даже на породившем их Западе) политических партий — это лишь часть той реформы, которую начинает сейчас Владимир Путин. Никакого застоя нам и близко не грозит — 20 лет опыта позволяют Путину оценить плюсы и минусы существующих институтов и сложившихся практик и менять их последовательно и осмысленно. Не ломая, с тем чтобы возвести на их месте что-нибудь революционно-экспериментальное, а меняя — аккуратно, но неуклонно. Чтобы в итоге выстроить такую систему (политическую, управленческую, социально-экономическую, общественную), которая будет устойчивой и способной к саморазвитию. И существованию долгие годы после Путина.
Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ в Кремле
24 июня, 08:00
Поправка о президентских сроках как гарантия устойчивости страны к шокам
На расчет его недоброжелателей на то, что без Путина и после Путина система тут же рухнет, можно ответить коротко: "Не дождетесь". А если говорить серьезно, то устойчивость создаваемой Путиным системы будет зависеть только от одного — от того, настолько она будет отвечать интересам народа и его представлениям о правильной России. Сам Путин не просто понимает это — он никогда не забывает о том, кто является и "заказчиком", и "приемщиком" его работы.
"Главным гарантом стабильности в стране является русский народ" — эти слова Путина, сказанные им в пятницу в ответ на реплику Валентины Терешковой, можно считать его прогнозом предстоящего государственного строительства. В ходе которого "живую нитку" сменят скрепы русской государственности.
404936287
Обсудить 22
РоссияВладимир ПутинСССРАвторы
Популярные комментарии
Ох уж Акопов как обычно с ног до головы обхвалил сроки Путина. Твердя как мантру слова про 90-е.. Но с 90-хпрошло много времени а все как было на живую нитку так и осталось... Про взращивание номенклатуры и политиков так же не согласен... В политику он продвигает своих охранников и личных поваров что говорит о скудной скамье запасных.. А вся вертикаль власти погрязла в торговле страной, но ник не службе народу... Вот и получается что чем дольше Путин у власти, тем дальше государство от народа..
4 июля, 10:31
mdmiguel dios
24200023
Если в стране основной национальной идеей является бабло, хоть обстойся вертикалями власти, будут воровать и толку не будет. А про светлое будущее не надо. Коммунисты эту песню 70 лет пели. Пересмотрите "Собачье сердце" и все станет понятно. Разруха, она в головах!
4 июля, 09:52
SPSergey Prokchorov
25401010
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