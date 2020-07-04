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https://ria.ru/20200704/1573872087.html
На Rotten Tomatoes появились отзывы на сериал "Дивный новый мир"
На сайте-агрегаторе зрительских рецензий стали появляться первые отзывы критиков на сериал "Дивный новый мир". РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T03:22
деми мур (деметрия гайнс)
культура
кино и сериалы
новости культуры
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
деми мур (деметрия гайнс), кино и сериалы, новости культуры

На Rotten Tomatoes появились отзывы на сериал "Дивный новый мир"

03:22 04.07.2020
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© Peacock TV / Amblin Television (2020)Кадр из трейлера сериала "Дивный новый мир"
Кадр из трейлера сериала Дивный новый мир
© Peacock TV / Amblin Television (2020)
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. На сайте-агрегаторе зрительских рецензий стали появляться первые отзывы критиков на сериал "Дивный новый мир".
В его основе одноименный роман Олдоса Хаксли, в котором люди живут в идеальном стабильном мире, где главным считается потребление и коллективизм, а частная собственность, деньги, семья и история запрещены.
Количество позитивных отзывов пока превышает негативные, но эксперты нашли, к чему придраться.
Критик CNET считает, эта "провокационная экранизация заставляет задуматься, но могла бы быть более дивной".
Журналист Decider отмечает, что сериал не слишком философский и больше напоминает "гладкий и сексуальный научно-фантастический сторителлинг". Она полагает, что его нельзя назвать "высоким искусством", но смотреть весело.
Обозреватель ComicBook называет проект "исследованием сочувствия к другим и к себе", подчеркнув, что эта тема особенно важна в условиях пандемии.
В отзыве на joblo указывается, что для "зрелой аудитории" создатели сериала недостаточно серьезно отнеслись к оригиналу, но вполне справились с задачей увлекательно рассказать эту историю "новому поколению".
В сериале приняли участие Гарри Ллойд ("Игра престолов", "Страх"), Джозеф Морган ("Дневники вампира"), Джессика Браун Финдлей ("Аббатство Даунтон", "Любовь сквозь время"), Ханна Джон-Кеймен ("Черное зеркало"), Деми Мур ("Привидение", "Солдат Джейн") и другие.
Его премьера на стриминговом сервисе Peacock запланирована на 15 июля.
Кадр из сериала Дивный новый мир
29 июня, 02:09Культура
В Сети опубликовали первый трейлер сериала "Дивный новый мир"
200003
КультураДеми Мур (Деметрия Гайнс)Кино и сериалыНовости культуры
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