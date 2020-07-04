На Rotten Tomatoes появились отзывы на сериал "Дивный новый мир"

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. На сайте-агрегаторе зрительских рецензий стали . На сайте-агрегаторе зрительских рецензий стали появляться первые отзывы критиков на сериал "Дивный новый мир".

В его основе одноименный роман Олдоса Хаксли, в котором люди живут в идеальном стабильном мире, где главным считается потребление и коллективизм, а частная собственность, деньги, семья и история запрещены.

Количество позитивных отзывов пока превышает негативные, но эксперты нашли, к чему придраться.

Критик CNET считает , эта "провокационная экранизация заставляет задуматься, но могла бы быть более дивной".

Журналист Decider отмечает , что сериал не слишком философский и больше напоминает "гладкий и сексуальный научно-фантастический сторителлинг". Она полагает, что его нельзя назвать "высоким искусством", но смотреть весело.

Обозреватель ComicBook называет проект "исследованием сочувствия к другим и к себе", подчеркнув, что эта тема особенно важна в условиях пандемии.

В отзыве на joblo указывается , что для "зрелой аудитории" создатели сериала недостаточно серьезно отнеслись к оригиналу, но вполне справились с задачей увлекательно рассказать эту историю "новому поколению".

В сериале приняли участие Гарри Ллойд ("Игра престолов", "Страх"), Джозеф Морган ("Дневники вампира"), Джессика Браун Финдлей ("Аббатство Даунтон", "Любовь сквозь время"), Ханна Джон-Кеймен ("Черное зеркало"), Деми Мур ("Привидение", "Солдат Джейн") и другие.