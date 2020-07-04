https://ria.ru/20200704/1573871568.html
The Weeknd и Doja Cat представили клип на ремикс трека "In your eyes"
Канадский певец и автор песен The Weekend (Эйбел Тесфайе) опубликовал на YouTube анимационный клип на ремикс трека "In your eyes". В его записи приняла участие... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T00:55
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