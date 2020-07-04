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The Weeknd и Doja Cat представили клип на ремикс трека "In your eyes"
Канадский певец и автор песен The Weekend (Эйбел Тесфайе) опубликовал на YouTube анимационный клип на ремикс трека "In your eyes". В его записи приняла участие... РИА Новости, 04.07.2020
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The Weeknd и Doja Cat представили клип на ремикс трека "In your eyes"

00:55 04.07.2020
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Канадский певец и автор песен The Weekend (Эйбел Тесфайе) опубликовал на YouTube анимационный клип на ремикс трека "In your eyes". В его записи приняла участие певица Doja Cat.
По информации Complex, ролик снял режиссер Джерон Бракстон. Он использовал низкополигональную компьютерную графику, благодаря чему клип получился футуристическим и даже психоделическим.
Так, персонаж Эйбела Тесфайе ездит по городу, заполненному яркими огнями и неоновыми вывесками – детали разглядеть непросто. Затем в кадре появляется Doja Cat, и картинка становится еще более красочной и непонятной.
Оригинальная версия песни "In your eyes" вошла в четвертый студийный альбом музыканта After hours, представленный в конце марта. В трек-листе 14 композиций о любовных разочарованиях исполнителя.
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