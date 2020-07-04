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"Такого еще не было!" Россиян как никогда атаковали комары
Этим летом во всех регионах страны — нашествие комаров. Атакуют стаями, на жертвах нет живого места. Зуд, отеки, тошнота, слабость — реакция у всех разная... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T08:00
комар
биология
здоровье
московская область (подмосковье)
насекомые
природа
наука
общество
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комар, биология, здоровье, московская область (подмосковье), насекомые, природа, наука, общество

"Такого еще не было!" Россиян как никогда атаковали комары

08:00 04.07.2020
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© Depositphotos / ZanozaRuУкус комара
Укус комара
© Depositphotos / ZanozaRu
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Мария Марикян. Этим летом во всех регионах страны — нашествие комаров. Атакуют стаями, на жертвах нет живого места. Зуд, отеки, тошнота, слабость — реакция у всех разная. Ученые и врачи до сих пор не пришли к единому мнению, как насекомые выбирают объект нападения. С чем связана их агрессивность и как спасаться — в материале РИА Новости.

Нашествие

На комаров россияне жалуются еще с мая. В середине месяца в нижегородских соцсетях публиковали ролики — насекомые в Городецком районе облепляют дома и машины, тучами вьются в воздухе. Позже специалисты заверили: это комары-звонцы, для людей они опасности не представляют.
В начале июня в Сети появилось видео, снятое жителем Среднеколымского района Якутии: комары там кружат стаями, полностью закрыли собой деревянную постройку. Автор записи проводит ладонью по двери — и смахивает сотни насекомых за раз.
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Агрессивность комаров замечают и в Подмосковье. "Такого еще не было!", "В этом году просто нашествие", "Без защитного средства на улицу не выйти! Руки, ноги… Все опухло! Как избавиться от отеков?" — подобных постов в соцсетях сотни. В комментариях пользователи делятся советами: "Мажусь детским кремом, смешал его с ванилином. Даже не подлетают", "Развожу соду с водой, делаю примочки", "Пью "Супрастин", хорошо снимает отек".

"Хлынули к людям"

С чем связаны массовые атаки насекомых, мы спросили научного сотрудника кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадима Марьинского.

"На самом деле все просто. Жизненный цикл комара подразумевает стадии личинки и взрослого насекомого. Со вторыми мы встречаемся регулярно, а вот на первых обычно внимания не обращаем. Личинки кровососущих комаров (целое семейство) развиваются в небольших стоячих водоемах. Не в озерах и прудах — там их активно выедают рыбы. Скорее в большой луже, которая не высыхает недели две-три — именно столько нужно, чтобы при оптимальных температурах сформировалась взрослая особь. Чем теплее вода, тем быстрее растут", — объясняет эксперт.

В этом году в Москве и области (и не только) выдалась малоснежная зима и весной не образовались пойменные водоемы, где обычно выводятся личинки. "К лету природа взяла свое: после ливней в начале июня реки вышли из берегов, появились лужи. Установилась жаркая погода. И спустя те самые две-три недели комары хлынули к людям разом, а не постепенно в течение летнего сезона", — уточняет биолог.
Говорить о повышенной агрессивности не приходится — "это те же виды, что и раньше". "Видимо, речь о массовости. Чем больше насекомых кусают человека, тем сильнее реакция организма. Хотя все индивидуально. Например, гуляют двое по лесу, количество укусов у них равное — но у одного все зудит, а другой и глазом не моргнет".
До каких пор насекомые будут досаждать людям, зависит от погоды. В жаркие дождливые периоды личинки развиваются быстрее, значит, больше поколений сменится за лето.
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Потенциальные жертвы

Мнения о том, по какому принципу комары выбирают жертву, в научном и врачебном сообществе разделились. К примеру, ученые Сибирского государственного медицинского университета в одной из работ отметили: "Многочисленные исследования подтверждают теорию о том, что люди с первой группой крови являются наиболее "привлекательными". Однако это далеко не единственный фактор — есть еще уровень метаболизма, возраст, индекс массы тела.
Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина считает, что группа крови ни при чем: "Насекомых провоцируют запахи — как естественные, так и искусственные (лосьоны, дезодоранты, духи). Особенно — цветочные ароматы".
Вещества в слюне комара способствуют притоку крови к пораженному месту и нередко вызывают аллергическую реакцию. "Наибольшей активностью среди двенадцати изученных белков, попадающих в организм при укусе, обладает тропомиозин", — объясняет Логина.
Чаще всего возникает небольшое покраснение, незначительный отек и зуд. Это неопасно и быстро проходит. У особо чувствительных аллергическая реакция сильнее. "Она, как правило, локальная — опухание до десяти сантиметров и более, высыпания вокруг, жжение, болезненность. Держится от нескольких часов до нескольких дней".
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Впрочем, бывают и осложнения. "На генерализованную (общую. — Прим. ред.) реакцию организма указывают крапивница, диарея, рвота, боли в животе, бронхоспазм, сухость во рту, недомогание, увеличение лимфатических узлов. Множественные укусы иногда сопровождаются ознобом и высокой температурой". В таком случае необходимо показаться аллергологу.

"Если есть покраснения по всему телу, отеки, головокружение, тошнота, рвота и выраженная слабость, резко осип голос и вам тяжело дышать — немедленно вызывайте скорую", — советует врач.

Надежда Логина рассказывает, как унять зуд и отеки: "Промойте места укусов холодной водой с мылом, обработайте антисептиком. Приложите лед для уменьшения отечности. Нанесите на кожу антигистаминный крем или мазь. При выраженных местных реакциях или симптомах генерализованной аллергии примите антигистаминные препараты и при первой возможности обратитесь к специалисту. Если необходимо, доктор проведет терапию для снижения чувствительности к комариному яду".
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок добавляет: нельзя трогать места укусов — есть риск вторичного инфицирования. "Чаще это касается детей — грязными руками они расчесывают ранки. Потом возникает нагноение". Принимать препараты без назначения врача он не советует: "В первую очередь приложите к больному месту компрессы из холодной воды или водки, лед. А затем нанесите гель "Фенистил".
Всем, кто чувствителен к укусам комаров, специалисты рекомендуют перед выходом на улицу пользоваться репеллентами — средствами, отпугивающими насекомых, а также избегать долгих прогулок в лесах и парках (особенно вблизи водоемов и болот), не купаться в стоячей воде. А дома использовать москитные сетки, фумигаторы, ультрафиолетовые и электрические ловушки.
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Как защититься

Один из эффективных способов избежать укусов — репелленты. Их сейчас множество на любой случай: и для парка, и для тайги. Роспотребнадзор на официальном сайте разъяснил, как правильно выбирать средства.
При покупке аэрозолей, кремов, лосьонов нужно обращать внимание на процент содержания вещества ДЭТА (DEET). К примеру, если идете в лес в легкой летней одежде, стоит взять аэрозоль, где в составе не менее 25 процентов ДЭТА. Время действия на коже — четыре часа, на одежде — до двадцати суток.
Детям и подросткам лучше брать репелленты в виде кремов или лосьонов с содержанием не более десяти процентов этого защитного вещества. А младшим (год и меньше) подходят только средства на основе химического соединения Р3535 — у него низкая токсичность. Оно безопасно даже для беременных и кормящих матерей.
Стопроцентную защиту репелленты все равно не обеспечат: они лишь отпугивают насекомых. Предпочтительнее наносить их на одежду — и эффект дольше, и токсины меньше воздействуют.
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комарбиологияЗдоровьеМосковская область (Подмосковье)насекомыеприродаНаукаОбщество
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