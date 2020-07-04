Элис, Соня, Аня: как "Алиса в Стране чудес" становилась русской книгой

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Ольга Распопова. В этот день 155 лет назад в свет вышло первое издание "Алисы в Стране чудес" Льюиса Кэрролла. В продажу книга так и не поступила: автора не устроило качество печати, и он потребовал все переделать, так что у книги даже даты рождения — две. Изданная почти на двух сотнях языков, "Алиса" в каждой стране — своя. О том, как произведение Кэрролла прижилось в русской культуре, почему его так любят переводчики и зачем советские мультипликаторы сделали героиню брюнеткой, — в материале РИА Новости.

"Аленка в Вообразилии"

Математик, поэт и писатель Чарльз Лютвидж Доджсон — именно он скрывался под псевдонимом Льюис Кэрролл — считал свою книгу непереводимой, о чем предупредил издателя еще в 1866 году. Однако большое количество каламбуров и абсурдистских приемов оригинала не мешает "Алисе" существовать более чем на 170 языках, включая мертвый готский и даже эмодзи

Для хорошего переводчика "Алиса" — великолепная головоломка, которую можно решать по-разному. Взять хотя бы знаменитое Curiouser and curiouser!" — эту фразу героиня произносит, пока падает в кроличью нору. "Чем дальнее, тем страшнее!" (язык оригинала сохранен. — Прим. ред.) — восклицает Алиса у Набокова. "Ой, все чудесится и чудесится!" — у Заходера, "Все страньше и страньше!" — у Демуровой. А вот знакомое многим "Все чудесатее и чудесатее" впервые прозвучало в радиоспектакле, вышедшем в 1974 году.

© Public domain "Алиса в Стране чудес", Российская империя, 1879 г. © Public domain "Алиса в Стране чудес", Российская империя, 1879 г.

В России "Алиса" появилась в 1879 году под названием "Соня в царстве Дива". Автор русского текста не указан, но, судя по переписке Кэрролла, это была некто "мисс Тимирязефф". Книга вызвала негативную реакцию критиков, посоветовавших матерям "обходить этот бред стороной". Знакомых персонажей здесь можно узнать с трудом: Шляпник стал Илюшкой-лжецом, Чеширский Кот — Сибирским. Кроме того, русифицировались и реалии: безумное чаепитие, например, названо "шальной беседой".

Адаптировать текст решил и Владимир Набоков в 1920-е годы. Кстати, автор "Лолиты" отмечал, что тактично воздержался "от намеков на его (Кэрролла. — Прим. ред.) несчастное извращение", имея в виду дружбу с маленькими девочками, в которой, впрочем, викторианцы не находили ничего предосудительного. Главную героиню Набоков переименовал в Аню, Чеширского Кота — в Масленичного, Ящерку Билль — в Яшку. А вместо Вильгельма Завоевателя в нудной главе из учебника, которую читает Мышь, речь идет о Владимире Мономахе.

© РИА Новости / Владимир Трефилов "Алиса в Стране чудес" Льюиса Кэрролла в классическом переводе Нины Демиуровой. Издательство "Лабиринт Пресс" © РИА Новости / Владимир Трефилов "Алиса в Стране чудес" Льюиса Кэрролла в классическом переводе Нины Демиуровой. Издательство "Лабиринт Пресс"

"Аленка в Вообразилии", "Аля в Удивляндии", "Алька в Чепухании" — так хотел назвать свой пересказ в начале 70-х Борис Заходер. Набокову в плане имен персонажей он может дать фору: Гусеница у него зовется Червяком, а Квази Черепаха — Рыбным Деликатесом.

Несмотря на огромное количество переводов, золотым стандартом считается вариант Нины Демуровой, впервые изданный в конце 60-х. К ней обратились случайно: сначала в СССР хотели перевести книгу на русский с болгарского, но литературовед уговорила чиновников использовать первоисточник. Тогда ее попросили отредактировать существующие переводы. Они Демурову не устроили, и она засела делать свой. Ей удалось оставить Алису Алисой — не Аней или Соней, а истинной англичанкой, но при этом сделать ее понятной и близкой русскоговорящим читателям.

Леди, хиппи, эмо

По "Алисе" можно изучать историю иллюстрации детских книг: образ настолько узнаваемый, что его не обошли вниманием многие художники — свою лепту внес даже Сальвадор Дали. Да и сама героиня, как мы помним, спрашивала: "Кому нужны книжки без картинок?"

Первый графический образ Алисы для рукописи создал сам Кэрролл, но к оформлению печатного издания он привлек политического карикатуриста Джона Тенниела, причем платил ему из своего кармана. В процессе работы автор с художником разругались — каждый видел сказку по-своему.

© Фото : public domain Иллюстрация Джона Тенниела к книге "Алиса в Стране чудес" Льюиса Кэрролла © Фото : public domain Иллюстрация Джона Тенниела к книге "Алиса в Стране чудес" Льюиса Кэрролла

И хотя результатом Кэрролл остался недоволен, в первых иллюстрациях появились детали, которые позже стали узнаваемыми приметами персонажа: платье с фартуком, длинные, зачесанные назад волосы, а позже и полосатые чулки. Интересно, что в качестве референса Кэрролл послал художнику фотографию не Алисы Лидделл, а другой своей знакомой, белокурой Мэри Хилтон Бэдкок.

На воздушных черно-белых рисунках Валерия Алфеевского в издании 1958 года Алиса такой и предстает — изящной маленькой леди. Она носит платье в горошек в стиле New Look, подпоясанное огромным бантом на талии.

Без цвета обошелся и выдающийся советский иллюстратор Геннадий Калиновский, который в 70-х также одел Алису по моде того времени: в модную макси-юбку в клетку. Учитывая, что все происходящее — сон, а большинство людей видит свои грезы черно-белыми, решение обойтись выразительными средствами монохрома весьма логично.

Племянник поэта Велимира Хлебникова Май Митурич пошел другим путем. Он исключил почти все детали, оставив лишь силуэты героев, и его рисунки оставляют простор воображению.

© РИА Новости Книга "Алиса в Стране чудес" с иллюстрациями Виктора Шатунова © РИА Новости Книга "Алиса в Стране чудес" с иллюстрациями Виктора Шатунова

Однако большинству с детства знакомы яркие, изобилующие и цветом, и прорисовкой иллюстрации Виктора Шатунова, созданные в начале 90-х. Что касается версий уже из XXI века, то многие отмечают работы Юлии Гуковой.

Из блондинки в брюнетку

Хотя первая экранизация "Алисы" появилась еще в 1903 году (а позже свои киноверсии представляли и Дисней, и голливудские режиссеры, и европейские студии), ни в Советском Союзе, ни в России к ней так и не подступились.

© The Walt Disney Company (1951) Кадр из мультипликационного фильма "Алиса в Стране чудес" © The Walt Disney Company (1951) Кадр из мультипликационного фильма "Алиса в Стране чудес"

Зато есть известная работа Ефрема Пружанского — вышедший в начале 80-х мультфильм, отмеченный на Лондонском фестивале как лучшая иностранная экранизация Кэрролла. Несмотря на то что несколько сцен убрали (например с Морем слез, Бегом по кругу), в целом атмосферу и шарм абсурдистской сказки сохранить удалось.

© Киевнаучфильм (1981) Кадр из мультфильма "Алиса в Стране чудес" © Киевнаучфильм (1981) Кадр из мультфильма "Алиса в Стране чудес"

В анимационной работе немало интересных приемов: например, одни и те же персонажи могут появляться в кадре то нарисованными, то созданными средствами аппликации.

Художникам-постановщикам удалось отстоять свое видение Алисы, которая, как и реальная знакомая Кэрролла, стала грациозной брюнеткой с модной челкой а-ля Мирей Матье. Такая внешность казалась создателям намного моднее и актуальнее, чем образ девочки пухлой и светловолосой, видимо, ориентированный на глянцевый образ Диснея, за который изначально выступал худсовет.

Озвучивала главную героиню актриса Марина Неелова. Состав получился звездный: взбалмошной Червонной Королеве свой голос подарила Татьяна Васильева, зануде-Герцогине — Рина Зеленая, у обаятельного Чеширского Кота интонации Александра Ширвиндта (он же, кстати, озвучивал этого героя в русскоязычной версии вышедшего в 2010 году фильма Бертона), а закадровый текст читает Ростислав Плятт.

Три Алисы

Режиссеры театра гораздо охотнее обращаются к знаменитой сказке, чем их коллеги по кино. Вот хотя бы три самые обсуждаемые версии за последнее время. Красочный спектакль "Алиса в Зазеркалье" сделал Иван Поповски в "Мастерской Петра Фоменко" — это первая постановка театра для семейного просмотра с яркими костюмами и спецэффектами по мотивам продолжения приключений героини Кэрролла.

Спектаклем для взрослой аудитории получилась работа Андрея Могучего "Алиса" в БДТ, посвященная Алисе Фрейндлих. Сюжет в ней переплетается с биографией самой актрисы, которая оказывается то в стране Кэрролла, то в мире собственных воспоминаний.

© предоставлено фестивалем "Золотая Маска" Спектакль "Алиса" на сцене БДТ имени Г. А. Товстоногова 1 из 5 Спектакль "Алиса" на сцене БДТ имени Г. А. Товстоногова © предоставлено фестивалем "Золотая Маска" © РИА Новости / Владимир Песня Перейти в фотобанк Георгий Штиль в роли Додо и Алиса Фрейндлих в роли Алисы в спектакле "Алиса (Бег по кругу в 2-х действиях)", представленном в рамках фестиваля "Золотая маска" на сцене киностудии "Амедиа" в Москве 2 из 5 Георгий Штиль в роли Додо и Алиса Фрейндлих в роли Алисы в спектакле "Алиса (Бег по кругу в 2-х действиях)", представленном в рамках фестиваля "Золотая маска" на сцене киностудии "Амедиа" в Москве © РИА Новости / Владимир Песня Перейти в фотобанк © Фото : предоставлено БДТ Премьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли 3 из 5 Премьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли © Фото : предоставлено БДТ © Фото : предоставлено БДТ Премьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли 4 из 5 Премьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли © Фото : предоставлено БДТ © Фото : предоставлено БДТ Премьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли 5 из 5 Премьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли © Фото : предоставлено БДТ 1 из 5 Спектакль "Алиса" на сцене БДТ имени Г. А. Товстоногова © предоставлено фестивалем "Золотая Маска" 2 из 5 Георгий Штиль в роли Додо и Алиса Фрейндлих в роли Алисы в спектакле "Алиса (Бег по кругу в 2-х действиях)", представленном в рамках фестиваля "Золотая маска" на сцене киностудии "Амедиа" в Москве © РИА Новости / Владимир Песня Перейти в фотобанк 3 из 5 Премьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли © Фото : предоставлено БДТ 4 из 5 Премьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли © Фото : предоставлено БДТ 5 из 5 Премьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли © Фото : предоставлено БДТ

В Московском театре на Таганке известная сказка стараниями Максима Диденко превратилась в психоделический мюзикл "Беги, Алиса, беги", приуроченный к 80-летию Высоцкого.

В начале действия всех зрителей просят встать, потому что "суд идет" — то есть действие начинается практически с конца. Декораций почти нет, зато Алис сразу три. В общем, это версия для тех, кто точно готов к новому прочтению знакомого, но постоянно ускользающего, как улыбка Чеширского Кота, произведения.