"Я взволнован": Орландо Блум рассказал об их с Кэти Перри будущей дочери

"Очевидно, что грудью я кормить не буду, – пошутил исполнитель главной роли в сериале "Карнивал Роу". – Но уверен, что бутылочки для этого мы приобретем. Очень жду те спокойные времена, когда дома находитесь только вы и ваша семья. Когда вы просто находитесь рядом и видите, где можете помочь, чтобы вырастить эту маленькую жизнь".