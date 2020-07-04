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"Я взволнован": Орландо Блум рассказал об их с Кэти Перри будущей дочери
Английский актер Орландо Блум в беседе с ведущими шоу Good morning America рассказал, что думает о рождении дочери, которая вот-вот должна появиться на свет... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T05:06
новости культуры
шоу-бизнес
орландо блум
кэти перри (хадсон)
культура
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости культуры, шоу-бизнес, орландо блум , кэти перри (хадсон)

"Я взволнован": Орландо Блум рассказал об их с Кэти Перри будущей дочери

05:06 04.07.2020
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© AP Photo / Invision/Rich FuryОрландо Блум на благотворительном ужине Шона Паркера в поддержку благотворительного фонда The Parker Foundation в Лос-Анджелесе
Орландо Блум на благотворительном ужине Шона Паркера в поддержку благотворительного фонда The Parker Foundation в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision/Rich Fury
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Английский актер Орландо Блум в беседе с ведущими шоу Good morning America рассказал, что думает о рождении дочери, которая вот-вот должна появиться на свет. Мамой готовится стать певица Кэти Перри, сообщает Daily Mail.

"Я взволнован. Для меня это время сравнимо с тем, будто на землю спускается ангел", – пояснил Блум.

Актер рассказал, что "с нетерпением ждет тех самых бессонных ночей", когда будет вставать и кормить новорожденную из бутылочки.
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"Очевидно, что грудью я кормить не буду, – пошутил исполнитель главной роли в сериале "Карнивал Роу". – Но уверен, что бутылочки для этого мы приобретем. Очень жду те спокойные времена, когда дома находитесь только вы и ваша семья. Когда вы просто находитесь рядом и видите, где можете помочь, чтобы вырастить эту маленькую жизнь".

Кэти Перри объявила о беременности в марте, когда опубликовала в Сети клип на трек "Never worn white". В апреле пара устроила вечеринку, где будущие родители и узнали, что у них будет дочь.
Для Орландо Блума малышка станет вторым ребенком (для Перри первым). Вместе с бывшей женой моделью Мирандой Керр он воспитывает сына Флинна (2011 года рождения).
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КультураНовости культурыШоу-бизнесОрландо БлумКэти Перри (Хадсон)
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