Эксперт рассказал, сколько стоит самостоятельный отдых в Крыму

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Эксперты российского сервиса бронирования жилья выяснили, во сколько обойдется самостоятельным туристам отдых этим летом на курортах Крыма, сообщает Tvil.ru.

"Достаточно большое число путешественников бронируют поездки самостоятельно. Если сравнивать июнь 2020 года с прошлым, то спрос на внутренний туризм полностью восстановился. В июле ожидаем рост бронирований на 30-50 процентов по сравнению с 2019-м", — говорит Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям сервиса.

Правда, она уточняет, что наблюдается и повышение цен со стороны владельцев объектов размещения на 15-30 процентов.

Связано это с тем, что они селят туристов в новых условиях с учетом требований Роспотребнадзора. "Пока сложно понять, бронировать сейчас или лучше подождать, — поясняет Шустикова. — Владельцы объектов размещения подгоняют с выбором, говоря, что нужно успеть отдохнуть до начала второй волны пандемии. Они таким образом создают туристический ажиотаж".

По словам эксперта, из-за социальной дистанции многие путешественники предпочитают бронировать частный сектор, а именно апартаменты и коттеджи. По данным сервиса, гости стали чаще запрашивать индивидуальный трансфер и парковку для машины возле объектов размещения.