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Эксперт рассказал, сколько стоит самостоятельный отдых в Крыму
Эксперты российского сервиса бронирования жилья выяснили, во сколько обойдется самостоятельным туристам отдых этим летом на курортах Крыма, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:18
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, отели, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ялта, республика крым, евпатория, севастополь

Эксперт рассказал, сколько стоит самостоятельный отдых в Крыму

11:06 04.07.2020 (обновлено: 14:18 04.07.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТуристы на территории Генуэзской крепости в Судаке
Туристы на территории Генуэзской крепости в Судаке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Эксперты российского сервиса бронирования жилья выяснили, во сколько обойдется самостоятельным туристам отдых этим летом на курортах Крыма, сообщает Tvil.ru.

"Достаточно большое число путешественников бронируют поездки самостоятельно. Если сравнивать июнь 2020 года с прошлым, то спрос на внутренний туризм полностью восстановился. В июле ожидаем рост бронирований на 30-50 процентов по сравнению с 2019-м", — говорит Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям сервиса.

Правда, она уточняет, что наблюдается и повышение цен со стороны владельцев объектов размещения на 15-30 процентов.
Связано это с тем, что они селят туристов в новых условиях с учетом требований Роспотребнадзора. "Пока сложно понять, бронировать сейчас или лучше подождать, — поясняет Шустикова. — Владельцы объектов размещения подгоняют с выбором, говоря, что нужно успеть отдохнуть до начала второй волны пандемии. Они таким образом создают туристический ажиотаж".
По словам эксперта, из-за социальной дистанции многие путешественники предпочитают бронировать частный сектор, а именно апартаменты и коттеджи. По данным сервиса, гости стали чаще запрашивать индивидуальный трансфер и парковку для машины возле объектов размещения.
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