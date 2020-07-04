Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200704/1573851800.html
Когда границы откроются, россиянам станет проще приезжать в Израиль
В Израиле все готово к приему иностранных туристов, однако правила для въезда зарубежных гостей пока не сформулированы, сообщает АТОР со ссылкой на директора... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:52
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572260753_0:32:3072:1760_1400x0_80_0_0_9b14b483c602b08884d16f4c8a8a8b41.jpg
https://ria.ru/20200630/1573358643.html
https://ria.ru/20200520/1571685136.html
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572260753_0:32:3072:1760_1400x0_80_0_0_9b14b483c602b08884d16f4c8a8a8b41.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572260753_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_101a67fe9fcffeff8824a930925619cf.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572260753_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_e89d8772c014f2cb7844f8ae93b018f5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, израиль

Когда границы откроются, россиянам станет проще приезжать в Израиль

15:52 04.07.2020
9144
© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкИерусалим
Иерусалим
© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Израиле все готово к приему иностранных туристов, однако правила для въезда зарубежных гостей пока не сформулированы, сообщает АТОР со ссылкой на директора департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимира Шкляра.
По оценкам израильской стороны, российские гости смогут приезжать в страну осенью. Исходя из уровня заболеваемости коронавирусом в мире, Израиль на первом этапе примет туристов из более благополучных стран.
"Специальных требований для россиян не будет. Для всех прибывающих из-за рубежа они будут одинаковы", — подчеркнул Шкляр. Но пока неизвестно, понадобится ли путешественникам справка об отсутствии коронавируса, какие-то иные формы и документы, подтверждающие состояние здоровья.
При этом Шкляр подчеркнул, что в новом сезоне российским туристам будет намного легче въезжать в Израиль. В стране изменилось законодательство, которое регулирует сроки пребывания мигрантов. Если раньше те, кто приезжал в Израиль в поисках работы под видом туристов ждали разрешения властей в течение двух лет, то сейчас рассмотрение этого вопроса сокращено до одного месяца.
"Мы рассчитываем, что благодаря этим мерам станет меньше псевдотуристов, а к добросовестным путешественникам станет меньше вопросов на въезде", — отметил эксперт.
Дмитрий Крылов в Нидерландах
30 июня, 08:00Туризм
Дмитрий Крылов: "Чтобы понять страну, в ней нужно прожить хотя бы месяц"
Также, по информации представителя израильского туризма, в зимнем сезоне 2020/21 года с вероятностью 99 процентов будет продлена программа поддержки регулярных и чартерных рейсов на курорт Эйлат.
"Нам очень важно поддержать Эйлат, и по существу, субсидирование чартеров, это часть государственной программы по поддержке этого курорта. Сейчас вопрос активно обсуждается. Мы надеемся, что эта программа будет продолжена", — сказал Шкляр.
Тель-Авив
20 мая, 08:00Туризм
Новые правила для туристов. Как в Израиле отдыхают после карантина
13810115
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмИзраиль
Рекомендуем
Сотрудники полиции контролируют посадку пассажиров, прибывших рейсом SU 103 компании Аэрофлот из Нью-Йорка в аэропорту Шереметьево
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть матпомощь
Туристы на Соборной площади в Коломне
В России разработают межрегиональные туристические маршруты
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
СМИ: американские дипломаты покинут Саудовскую Аравию
Актёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
Психиатр оценил шансы Ефремова избежать наказания за ДТП
Начатый вовремя курс комплекса витаминов дает хороший шанс на осень без проблем с иммунитетом.
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Танкер Делфи на мели у побережья Одессы
Зеленский потребовал убрать затонувший в Одессе танкер "Делфи"
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса
Мороженое в рожке
Мясников рассказал, как выявил опасную болезнь с помощью мороженого
Ракетные двигатели РД-180
США получили замену российским двигателям РД-180
Китайские врачи
В Китае оценили риск распространения нового свиного гриппа среди людей
Певица Марина Абросимова (МакSим)
Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Туристы на территории Генуэзской крепости в Судаке
Эксперт рассказал, сколько стоит самостоятельный отдых в Крыму
Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
В России за сутки выявили 6632 случая заражения коронавирусом
Автомобиль Следственного комитета РФ
Пациент московской больницы убил ходунками соседа по палате
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
01:52Трамп празднует День независимости США с медиками и полицейскими
01:31Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
01:21В Баку локализовали пожар на фабрике, пострадали шесть человек
00:45В Бразилии за сутки выявили почти 38 тысяч случаев COVID-19
00:34В Белоруссии начинается регистрация кандидатов в президенты
23:49В Сомали при двух взрывах погибли шесть человек, сообщили СМИ
Лента новостейМолния