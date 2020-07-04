https://ria.ru/20200704/1573851800.html
Когда границы откроются, россиянам станет проще приезжать в Израиль
В Израиле все готово к приему иностранных туристов, однако правила для въезда зарубежных гостей пока не сформулированы, сообщает АТОР со ссылкой на директора... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:52
2020-07-04T15:52
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
израиль
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, израиль
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
В Израиле все готово к приему иностранных туристов, однако правила для въезда зарубежных гостей пока не сформулированы, сообщает
АТОР со ссылкой на директора департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимира Шкляра.
По оценкам израильской стороны, российские гости смогут приезжать в страну осенью. Исходя из уровня заболеваемости коронавирусом в мире, Израиль на первом этапе примет туристов из более благополучных стран.
"Специальных требований для россиян не будет. Для всех прибывающих из-за рубежа они будут одинаковы", — подчеркнул Шкляр. Но пока неизвестно, понадобится ли путешественникам справка об отсутствии коронавируса, какие-то иные формы и документы, подтверждающие состояние здоровья.
При этом Шкляр подчеркнул, что в новом сезоне российским туристам будет намного легче въезжать в Израиль. В стране изменилось законодательство, которое регулирует сроки пребывания мигрантов. Если раньше те, кто приезжал в Израиль в поисках работы под видом туристов ждали разрешения властей в течение двух лет, то сейчас рассмотрение этого вопроса сокращено до одного месяца.
"Мы рассчитываем, что благодаря этим мерам станет меньше псевдотуристов, а к добросовестным путешественникам станет меньше вопросов на въезде", — отметил эксперт.
Также, по информации представителя израильского туризма, в зимнем сезоне 2020/21 года с вероятностью 99 процентов будет продлена программа поддержки регулярных и чартерных рейсов на курорт Эйлат.
"Нам очень важно поддержать Эйлат, и по существу, субсидирование чартеров, это часть государственной программы по поддержке этого курорта. Сейчас вопрос активно обсуждается. Мы надеемся, что эта программа будет продолжена", — сказал Шкляр.