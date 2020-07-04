Когда границы откроются, россиянам станет проще приезжать в Израиль

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Израиле все готово к приему иностранных туристов, однако правила для въезда зарубежных гостей пока не сформулированы, В Израиле все готово к приему иностранных туристов, однако правила для въезда зарубежных гостей пока не сформулированы, сообщает АТОР со ссылкой на директора департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимира Шкляра.

По оценкам израильской стороны, российские гости смогут приезжать в страну осенью. Исходя из уровня заболеваемости коронавирусом в мире, Израиль на первом этапе примет туристов из более благополучных стран.

"Специальных требований для россиян не будет. Для всех прибывающих из-за рубежа они будут одинаковы", — подчеркнул Шкляр. Но пока неизвестно, понадобится ли путешественникам справка об отсутствии коронавируса, какие-то иные формы и документы, подтверждающие состояние здоровья.

При этом Шкляр подчеркнул, что в новом сезоне российским туристам будет намного легче въезжать в Израиль. В стране изменилось законодательство, которое регулирует сроки пребывания мигрантов. Если раньше те, кто приезжал в Израиль в поисках работы под видом туристов ждали разрешения властей в течение двух лет, то сейчас рассмотрение этого вопроса сокращено до одного месяца.

"Мы рассчитываем, что благодаря этим мерам станет меньше псевдотуристов, а к добросовестным путешественникам станет меньше вопросов на въезде", — отметил эксперт.

Также, по информации представителя израильского туризма, в зимнем сезоне 2020/21 года с вероятностью 99 процентов будет продлена программа поддержки регулярных и чартерных рейсов на курорт Эйлат.