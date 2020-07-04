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Распространение нового коронавируса
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Новый удар по США. Темпы заражения ускоряются и грозят катастрофой
Начало июля в США ознаменовалось рекордом по суточному приросту заболевших коронавирусом — 50 тысяч случаев. Главный эпидемиолог Энтони Фаучи предупредил, что,... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T12:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
день независимости сша
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сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, день независимости сша, флорида, сша, техас, в мире

Новый удар по США. Темпы заражения ускоряются и грозят катастрофой

08:00 04.07.2020 (обновлено: 12:52 04.07.2020)
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© AFP 2020 / Bryan R. SmithОтдыхающие на пляже в Нью-Йорке
Отдыхающие на пляже в Нью-Йорке
© AFP 2020 / Bryan R. Smith
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Софья Мельничук. Начало июля в США ознаменовалось рекордом по суточному приросту заболевших коронавирусом — 50 тысяч случаев. Главный эпидемиолог Энтони Фаучи предупредил, что, если власти не возьмут ситуацию под контроль, этот показатель может достичь 100 тысяч. Отмену ограничений во многих штатах приостановили. Однако выходные в честь Дня независимости грозят обернуться идеальным штормом и уже никакие меры предосторожности не помогут.

Конец веселью

"Мы все делали. Сотрудники были в масках, везде стояли санитайзеры, раз в неделю тесты сдавали", — несмотря на заверения Мэтти Буллитта, его Bullitt Bar вновь закрывают.
Та же участь постигла многих — с 28 июня в штате Флорида не работают заведения, где более половины выручки приходится на торговлю спиртным. А в Майами ввели штраф в пятьсот долларов за появление в общественных местах без маски и городские власти не исключают возвращения режима "сидим дома".
Послабления — вечеринки и походы на пляжи — аукнулись рекордной заболеваемостью: 9,5 тысячи в сутки. Особенно пострадали юг и запад — там раньше отменили карантин. Всего во Флориде на данный момент 159 тысяч случаев заражения.
Губернатор Рон Десэйнтс пеняет на молодежь, которая ринулась в увеселительные заведения. Возраст большинства новых инфицированных — от 18 до 44 лет. "Невозможно их контролировать, они же молодые. Они будут делать что хотят", — сокрушается губернатор. Данные с мобильных телефонов жителей штата подтверждают: люди действительно не сидят дома.
© REUTERS / Marco BelloОтдыхающие на Южном пляже в Майами-Бич, Флорида, США
Отдыхающие на Южном пляже в Майами-Бич, Флорида, США
© REUTERS / Marco Bello
Отдыхающие на Южном пляже в Майами-Бич, Флорида, США
И теперь Флорида лишится веселья в День независимости, 4 июля. Власти не хотят повторять ошибки Дня поминовения, когда 31 мая все отправились на пляжи и вечеринки.
Бары, ставшие, судя по всему, главным рассадником инфекции, закрылись и в Лос-Анджелесе, а также еще в семи округах Калифорнии. Местные СМИ сообщают: некоторые госпитали уже переполнены.
И если в мае в штате выявили 61,5 тысячи заражений, то в июне — более 114 тысяч. Объемы тестирования не уточняют. Общий показатель Калифорнии — 239 тысяч заболевших, более шести тысяч погибших.
"У нас ресторанам недавно разрешили обслуживать на улицах, маски необязательны и многие гуляют или сидят без них, но вскоре это может измениться. Пару дней назад некоторые бары закрыли, так как растет число инфицированных", — рассказал РИА Новости Юрий Панчул, проживающий в одном из городов Кремниевой долины Саннивейле.
"В Сан-Франциско в парке расчертили кружки, чтобы люди держались друг от друга на расстоянии. В округе Марин требуют постоянно носить маску. Иначе — штраф, но следят за этим нестрого", — уточняет собеседник, добавляя, что в компании, где он работает, сотрудники остаются на удаленке и это вряд ли изменится до Нового года.
© Фото : предоставлено Юрием ПанчуломОдна из улиц в городе Саннивейле, США
Одна из улиц в городе Саннивейле, США
© Фото : предоставлено Юрием Панчулом
Одна из улиц в городе Саннивейле, США

Бараны без масок

На попятную пошли и власти Техаса. "Кажется, мы открылись слишком быстро и рано, — констатировал Винсент Гонзалес, конгрессмен от штата. — В моем округе, долине Рио-Гранде, прирост заболевших за месяц — более 700 процентов".
В штате закрывают бары, заполняемость ресторанов — максимум 50 процентов (до этого разрешили 75), водные аттракционы — тюбинг и рафтинг — под запретом. Никаких собраний более 100 человек. В Галена Парк, округе недалеко от Хьюстона, в субботу ввели комендантский час, а мэр ожидает, что стационары вот-вот переполнятся.
"В городе ситуация плохая, больных принимают даже в огромном детском госпитале. О том, сколько погибших, нигде пока не упоминается", — объясняет РИА Новости жительница Хьюстона Кейтлин, попросившая не указывать фамилию. По ее словам, проблема коронавируса сильно политизирована, а она не сторонница нынешнего президента, поэтому не хочет лишней публичности. "Настроение в обществе тяжелое. Обстановка накалена из-за вируса и расовых беспорядков, беспредела полиции. Люди друг на друга смотрят волком. Все боятся, это заметно даже через маску", — говорит собеседница.
При этом, по ее наблюдениям, большинство жителей маски носят. "Наш чудо-президент объявил, что "те, кто носит маску, — против меня", это не помогло. Удивительно, как много баранов слушают его", — говорит Кейтлин.
© Фото : предоставлено Юрием ПанчуломПарк в Сан-Франциско
Парк в Сан-Франциско
© Фото : предоставлено Юрием Панчулом
Парк в Сан-Франциско
"Мой муж видел людей без масок в одном из ресторанов еще месяц назад, сидели в баре битком, как раньше, — продолжает американка. — У многих лопнуло терпение по разным причинам, и они вышли в торговые центры, бары, на работу — живут ведь от зарплаты до зарплаты".
По словам мужа Кейтлин (а он — врач), заболеваемость ускорилась еще до протестов, но демонстрации подлили масла в огонь. "В эти дни много молодых привезли в больницы — это те, кто митинговал, и их семьи, соответственно, подтягиваются", — добавляет Кейтлин.
В штате открыли церкви. "Недавно в Галвестоне — городке на острове, куда весь Хьюстон ездит отдыхать на море, у пастора и семерых его служащих диагностировали коронавирус. Это о чем-то говорит. В общем, ситуация не под контролем и трудно ее регулировать руками нашего президента", — заключает собеседница.
© REUTERS / Sergio FloresПосетители уличного кафе в Остине, Техас, США
Посетители уличного кафе в Остине, Техас, США
© REUTERS / Sergio Flores
Посетители уличного кафе в Остине, Техас, США

Традиции под угрозой

Флорида, Техас и Калифорния — самые проблемные штаты. Но ограничения возвращают и в других регионах. Даже там, где инфекция распространяется не так активно: в Юте (22 тысячи заболевших), Вашингтоне (34 тысячи), Орегоне (девять тысяч).
Житель Портленда (Орегон) Грант Родман рассказал РИА Новости, что в городе никто не расслабляется: "Губернатор ввел карантин три месяца назад. Большинство, да и я сам, отнеслись к этому серьезно. Постепенно народ ослабил бдительность, то тут то там собирались люди, но хотя бы все в масках".
По мнению Родмана, сознательность не зависит от возраста (ему 30). "У меня есть друзья-ровесники из ресторанного бизнеса. Пандемия их разорила, но все ведут себя осторожно. Ограничения с баров и ресторанов пока сняли, однако наверняка вернут", — полагает собеседник.
"Празднование Дня независимости станет идеальным штормом: люди перемещаются, не соблюдают меры предосторожности, какие-то заведения слишком рано открылись", — с тревогой говорил на пресс-конференции Американского общества инфекционных заболеваний Джошуа Барокас, инфекционист Бостонского медицинского центра.
Американские СМИ призывают быть осторожными на празднике и раздают советы, как безопасно провести барбекю-вечеринку. Осталась одна надежда — на сознательность.
Сотрудники полиции во время акции протеста в Миннеаполисе
10 июня, 08:00
Америка против своих героев. Почему там хотят избавиться от полиции
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19День независимости СШАФлоридаСШАТехасВ мире
Популярные комментарии
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4 июля, 09:36
Naum Vygodsky
1455100101
Бумеранг от толерантности.
4 июля, 08:16
Sergey Samoylov
12340006
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