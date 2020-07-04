"Еще как поют": заповедник Приморья показал фотографии молодого леопарда

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал снимки молодого самца дикой кошки и рассказал об особенностях рыка этих животных.

"Знакомьтесь — дальневосточный леопард Leo 118M! – пишут сотрудники. — Вот так должен выглядеть настоящий энтузиаст. Молодой самец еще только начинает свой жизненный путь, но чувствует себя уверенно".

В нацпарке уточнили, что часто регистрируясь на фотоловушках, он демонстрирует крепко сложенное, мускулистое тело.

"Вне всякого сомнения, у этого энергичного и полного сил хищника большое будущее в мире диких кошек уссурийской тайги", — пишут эксперты.

В комментариях пользователь отметил, что на третьем снимке похоже, что леопард делает "Р-р-р!" "Или дальневосточные леопарды не рычат? — поинтересловался подписчик соцсетей нацпарка. — Ни разу не слышал, чтобы они рычали. Переднеазиатские точно рычат".