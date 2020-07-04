https://ria.ru/20200704/1573839403.html
"Еще как поют": заповедник Приморья показал фотографии молодого леопарда
Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал снимки молодого самца дикой кошки и рассказал об особенностях рыка этих животных. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T00:55
2020-07-04T00:55
туризм
туризм
национальный парк "земля леопарда"
новости - туризм
животные
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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туризм, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, животные
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал
снимки молодого самца дикой кошки и рассказал об особенностях рыка этих животных.
"Знакомьтесь — дальневосточный леопард Leo 118M! – пишут сотрудники. — Вот так должен выглядеть настоящий энтузиаст. Молодой самец еще только начинает свой жизненный путь, но чувствует себя уверенно".
В нацпарке уточнили, что часто регистрируясь на фотоловушках, он демонстрирует крепко сложенное, мускулистое тело.
"Вне всякого сомнения, у этого энергичного и полного сил хищника большое будущее в мире диких кошек уссурийской тайги", — пишут эксперты.
В комментариях пользователь отметил, что на третьем снимке похоже, что леопард делает "Р-р-р!" "Или дальневосточные леопарды не рычат? — поинтересловался подписчик соцсетей нацпарка. — Ни разу не слышал, чтобы они рычали. Переднеазиатские точно рычат".
Эксперты ответили, что процесс называется вокализация, и он нужен для обозначения своего присутствия, как заявление прав на территорию. "Дальневосточные еще как поют! – уточнили сотрудники. — С вершин приморских сопок".