"Волонтеры лета" помогут детям отдохнуть

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Ульяновской области формируется движение "Волонтеры лета" для организации отдыха детей. В него войдут добровольцы, которые будут проводить утренние зарядки, квесты, дворовые игры, заниматься с детьми творчеством, сообщается на сайте регионального правительства.

Планируется, что детей будут собирать в группы по десять-двенадцать человек во дворах многоквартирных домов на открытых площадках по будням. Занятия будут длиться не более трех часов, но только тогда, когда улучшится эпидемиологическая ситуация.

"Волонтерами станут студенты, которые планировали и готовились этим летом поехать вожатыми в лагерь. Они уже имеют соответствующую подготовку и могут работать с детьми. Отметим, что добровольцам зачтутся часы работы как прохождение практики в организации отдыха детей и их оздоровления. На сегодняшний день численность волонтеров достигает около 200 человек", — сообщается на сайте.