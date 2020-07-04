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"Волонтеры лета" помогут детям отдохнуть
В Ульяновской области формируется движение "Волонтеры лета" для организации отдыха детей. В него войдут добровольцы, которые будут проводить утренние зарядки,... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:40
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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хорошие новости, общество

"Волонтеры лета" помогут детям отдохнуть

08:00 04.07.2020 (обновлено: 14:40 04.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивДети занимаются на спортивной площадке
Дети занимаются на спортивной площадке
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Ульяновской области формируется движение "Волонтеры лета" для организации отдыха детей. В него войдут добровольцы, которые будут проводить утренние зарядки, квесты, дворовые игры, заниматься с детьми творчеством, сообщается на сайте регионального правительства.
Планируется, что детей будут собирать в группы по десять-двенадцать человек во дворах многоквартирных домов на открытых площадках по будням. Занятия будут длиться не более трех часов, но только тогда, когда улучшится эпидемиологическая ситуация.
"Волонтерами станут студенты, которые планировали и готовились этим летом поехать вожатыми в лагерь. Они уже имеют соответствующую подготовку и могут работать с детьми. Отметим, что добровольцам зачтутся часы работы как прохождение практики в организации отдыха детей и их оздоровления. На сегодняшний день численность волонтеров достигает около 200 человек", — сообщается на сайте.
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Власти региона сейчас подбирают площадки для работы волонтеров. Пока выбрано 40 мест в Ульяновске и по одной площадке в районных центрах. Планируется выделить средства для покупки средств индивидуальной защиты и портативных аудиосистем для работы добровольцев.
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