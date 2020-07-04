Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200704/1573812410.html
Получили даже больше: поляки стрясли с "Газпрома" огромную сумму
"Газпром" перечислил польской PGNiG полтора миллиарда долларов. Именно столько, по мнению Стокгольмского арбитража, Варшава переплатила Москве за топливо,... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T08:00
польша
северный поток — 2
ямал-европа (газопровод)
pgnig
газпром
газпром экспорт
варшава
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571998774_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_be007b48a5aef30c47f7880911b07c39.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200702/1573777357.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200630/1573707905.html
https://ria.ru/20200610/1572696630.html
Польша уже сказала , что с 2022 года больше не будет покупать газ у Газпрома . И тут Газпром отвечает - если Польша заберёт у нас полтора миллиарда долларов , то мы обидимся и больше не будем поставлять газ . Вопрос - это какие то детские приколы , вам говорят вы больше не нужны , а вы в ответ - я сам ухожу . Да нет , здесь ключевое ВЫ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ , и ещё полтора миллиарда с вас под конец , в виде пинка под зад .
232
С топ менеджеров Газпрома снять эту сумму с зарплаты за плохую работу юристов. Зачем перечислять было деньги, если обжаловать собирались
220
60
польша
варшава
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571998774_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_be007b48a5aef30c47f7880911b07c39.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571998774_154:0:1974:1365_1400x0_80_0_0_29a4987ba47dcb50ae36ce6ca11a8942.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571998774_382:0:1747:1365_1400x0_80_0_0_a8f273904862a7dc4fa4ac18f67ddc87.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
польша, северный поток — 2, ямал-европа (газопровод), pgnig, газпром, газпром экспорт, варшава, экономика

Получили даже больше: поляки стрясли с "Газпрома" огромную сумму

08:00 04.07.2020
35439
© РИА Новости / Иван РудневКомпрессорная станция "Минская"
Компрессорная станция Минская
© РИА Новости / Иван Руднев
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. "Газпром" перечислил польской PGNiG полтора миллиарда долларов. Именно столько, по мнению Стокгольмского арбитража, Варшава переплатила Москве за топливо, доставленное по газопроводу "Ямал — Европа". Российская компания собирается обжаловать это решение. Есть ли шанс вернуть деньги — в материале РИА Новости.

Больше, чем хотели

О выигранном у "Газпрома" деле поляки объявили еще в конце марта. По данным компании PGNiG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, поскольку она непосредственно связана с котировками природного газа на европейском рынке. Решение арбитража касается поставок с 1 января 2014 года.

Этой компенсации поляки добивались пять лет. Контракт между "Газпромом" и PGNiG на 9,8 миллиарда кубометров газа в год, заключенный в 1996-м, действует до 2022 года. Польша неоднократно заявляла, что не будет его продлевать. Альтернативой российскому топливу в Варшаве считают СПГ из США и Катара.

"Сегодня (30 июня. — Прим. ред.) ООО "Газпром экспорт" перечислило польской компании ПГНиГ денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша", — сообщили в пресс-службе российской компании.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати. День второй
2 июля, 11:10Акценты
Меркель "газует" против США, чтобы "Северный поток-2" добрался до финишаАмериканцы как всегда полагают, что они правы. Придумали новые санкции против "Северного потока-2". А Меркель это явно злит, да, к тому же, не укладывается не только в ее голове, но и в представлениях Германии о праве.
При этом небольшую часть этой суммы поляки пообещали вернуть. Как заявил глава PGNiG Ежи Квечиньский, они получили даже больше, чем рассчитывали. Он пояснил, что "в некоторые месяцы с 2014 года была недоплата, следовательно, 90 миллионов долларов будет компенсацией". Эти деньги, как заверил Квечиньский, переведут в ближайшие дни.

Вернуть деньги

Но точка в деле еще не поставлена. Российская корпорация обжалует решение, по которому уже расплатилась.

"Перечисление денежных средств не влечет ущерба для позиции ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" в ходе обжалования", — отметили в "Газпром экспорте".
Апелляцию на вердикт Стокгольмского арбитража в суд округа Свеа (Швеция) направили еще в мае.
Эксперты указывают, что ничего экстраординарного не произошло: все ведущие мировые компании периодически "попадают" на деньги.
Баннер с логотипом Польской нефтяной и газовой компании PGNiG
30 июня, 20:40
Еще обжалует. "Газпром экспорт" по суду перечислил деньги польской PGNiG
"Полтора миллиарда долларов для "Газпрома" — это много или мало? Это около ста миллиардов рублей. По данным за 2019 год, выручка компании достигла 7660 миллиардов рублей, а чистая прибыль — 1203 миллиарда", — рассуждает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ "Альпари".
Аналитик добавляет, что сейчас продажи на внутреннем рынке выгоднее экспорта, но это временно.

После отмены карантина цены на газ должны вырасти, и "Газпром" сохранит лидерство на европейском рынке. Ребалансировке рынка поспособствует и прогнозируемое снижение поставок СПГ из США, которые убыточны при нынешних низких ценах.

Шансы есть

Что же касается перспектив обжалования вердикта, мнения аналитиков разделились.
Государственные суды крайне неохотно пересматривают постановления арбитражных трибуналов, напоминает Дмитрий Константинов, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации "Ильяшев и Партнеры". По его словам, успех на этой стадии, как правило, возможен только в случае грубых процедурных нарушений, допущенных арбитражем, но это маловероятно.
Работа на газопроводе Ямал-Европа
10 июня, 08:00
Варшава начала тарифную войну против "Газпрома"
А вот независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что "Газпром" вполне может добиться своего, указав в жалобе на некоторые моменты, не принятые во внимание. Попытаться стоит, поскольку иначе возникнет опасный прецедент, подчеркивает аналитик.

Как полагает Хазанов, Польша ведет опасную игру: "Газпром" при благоприятной ситуации может полностью прекратить поставки. И ни один суд в мире не заставит их возобновить.

Между тем в июне Варшава начала тарифную войну против "Газпрома", объявив о существенном повышении в 2021-м расценок на транзит. Дополнительные доходы поляки намерены потратить на строительство газопровода Baltic Pipe для поставок из Норвегии. Однако эти планы могут не воплотиться в жизнь, если Россия успеет до конца года завершить "Северный поток — 2".
64801917334195
Обсудить 60
ПольшаСеверный поток — 2Ямал-Европа (газопровод)PGNiGГазпромГазпром ЭкспортВаршаваЭкономика
Популярные комментарии
Польша уже сказала , что с 2022 года больше не будет покупать газ у Газпрома . И тут Газпром отвечает - если Польша заберёт у нас полтора миллиарда долларов , то мы обидимся и больше не будем поставлять газ . Вопрос - это какие то детские приколы , вам говорят вы больше не нужны , а вы в ответ - я сам ухожу . Да нет , здесь ключевое ВЫ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ , и ещё полтора миллиарда с вас под конец , в виде пинка под зад .
4 июля, 08:49
freizdorf
142835173
С топ менеджеров Газпрома снять эту сумму с зарплаты за плохую работу юристов. Зачем перечислять было деньги, если обжаловать собирались
4 июля, 08:23
paulsot75
199720012
Рекомендуем
Ракетные двигатели РД-180
США получили замену российским двигателям РД-180
Отдыхающие на пляже в Нью-Йорке
Новый удар по США. Темпы заражения ускоряются и грозят катастрофой
Ветряные электростанции
В мировой энергетике наступает время хаоса
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
"Алые паруса" — никто и не ожидал! Почему шоу в Петербурге всех удивило
Укус комара
"Такого еще не было!" Россиян как никогда атаковали комары
Здание Министерства иностранных дел России
МИД: разведка США участвует в наркоторговле
Автомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
Адвокат семьи Захарова ответил на обвинения защиты Ефремова
Томос об автокефалии Украинской православной церкви привезли в Киев
"Украинский президент оказался неправ". Злое пророчество о томосе сбылось
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на обвинения в повышении уровня радиации в Северной Европе
Уральские пельмени с новой программой Из Грязи в Стразы
Экс-директор "Уральских пельменей" объяснил скандальный уход из шоу
Пара во время сна
Названы самые опасные позы для сна
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
"Это нужно сделать немедленно": за что на самом деле США накажут Россию
Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию
"Живая нитка" и скрепы русской государственности
Директор правового департамента Минобрнауки России Марина Лукашевич
Замглавы Минобрнауки Лукашевич не признала вину в хищении, заявили в ОНК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
01:52Трамп празднует День независимости США с медиками и полицейскими
01:31Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
01:21В Баку локализовали пожар на фабрике, пострадали шесть человек
00:45В Бразилии за сутки выявили почти 38 тысяч случаев COVID-19
00:34В Белоруссии начинается регистрация кандидатов в президенты
23:49В Сомали при двух взрывах погибли шесть человек, сообщили СМИ
Лента новостейМолния