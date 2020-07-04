В Пермском крае разработали безопасный летний досуг для школьников

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Для детей Пермского края на время летних каникул разработали альтернативные варианты досуга — спортивные, культурные, интеллектуальные мероприятия, посещение памятных мест на территории поселений, а также работы по благоустройству пришкольных территорий и парков. Все мероприятия будут проходить с соблюдением противоэпидемических мер.

Подобный вид отдыха был разработан из-за переноса начала летней оздоровительной кампании в Пермском крае на 4 июля. Принять участие в проекте могут бесплатно все дети, но при формировании групп основное внимание уделяется тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, сообщили в Министерстве социального развития Пермского края.

"Мы провели большую подготовку, в результате выработали подходы по организации детской занятости при условии выполнения ряда требований. В частности, численность групп должна быть до пяти человек, продолжительность занятий — не более трех часов в день, проведение ежедневного фильтра, организация питьевого режима. Кроме того, должны соблюдаться социальная дистанция, наличие средств индивидуальной защиты, территориальная разобщенность отрядов, занятия будут проводиться на открытом пространстве, то есть на улице. Все эти требования доведены до органов местного самоуправления, учреждения готовы принимать детей", — отмечает заместитель председателя правительства Пермского края Татьяна Абдуллина.

В ведомстве также сообщили, что по состоянию на 29 июня в подобные группы уже записано около трех тысяч школьников.

Кроме того, для 750 детей края, находящихся в социально опасном положении, в этом году стартует проект "Ребята нашего двора". В течение двух недель 150 наставников — активная молодежь с сертификатами вожатых или педагогов — будут работать с детьми в 13 муниципальных образованиях региона, в том числе во всех районах Перми. Продолжительность работы такого отряда составляет две недели. В одном объединении также предполагается не более пяти человек.