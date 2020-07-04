Платок Мэрилин Монро спас парижский театр от банкротства

Шелковый платок знаменитый актрисы принадлежал создателю и режиссеру театра Аттилио Маггили. Долгое время он хранил его в фойе как талисман.

У самого платка интересная история. Монро оставила его в уборной гостиницы Waldorf Astoria в Нью-Йорке за два года до смерти, затем он оказался у художника-авангардиста Энди Уорхола, тот подарил его коллекционеру и галеристу Лео Кастелли, который, в свою очередь, презентовал его Аттилио Маггили.