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Платок Мэрилин Монро спас парижский театр от банкротства
"Театр итальянской комедии" в Париже сумел уйти от банкротства благодаря продаже за 300 тысяч евро платка Мэрилин Монро, сообщает Le Figaro. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T07:31
культура
театр
новости культуры
мэрилин монро
энди уорхол (андрей вархола)
нью-йорк (город)
париж
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РИА Новости
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353
60
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театр, новости культуры, мэрилин монро, энди уорхол (андрей вархола), нью-йорк (город), париж

Платок Мэрилин Монро спас парижский театр от банкротства

07:31 04.07.2020
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CC BY 4.0 / Bert Parry/Papagon / Théâtre la Comédie-ItalienneМэрилин Монро/ Здание театра Итальянской комедии в Париже
Мэрилин Монро/ Здание театра Итальянской комедии в Париже
CC BY 4.0 / Bert Parry/Papagon / Théâtre la Comédie-Italienne
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. "Театр итальянской комедии" в Париже сумел уйти от банкротства благодаря продаже за 300 тысяч евро платка Мэрилин Монро, сообщает Le Figaro.
В результате у руководства появилась возможность заплатить долги и продолжить работу.
Шелковый платок знаменитый актрисы принадлежал создателю и режиссеру театра Аттилио Маггили. Долгое время он хранил его в фойе как талисман.
У самого платка интересная история. Монро оставила его в уборной гостиницы Waldorf Astoria в Нью-Йорке за два года до смерти, затем он оказался у художника-авангардиста Энди Уорхола, тот подарил его коллекционеру и галеристу Лео Кастелли, который, в свою очередь, презентовал его Аттилио Маггили.
Созданный им 46 лет назад театр – единственный в Париже ставит спектакли в жанре комедии дель арте.
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КультураТеатрНовости культурыМэрилин МонроЭнди Уорхол (Андрей Вархола)Нью-Йорк (город)Париж
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