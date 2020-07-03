Бизнесмену Зотову изменили меру пресечения

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Транспортная прокуратура одобрила смену заключения под стражу на подписку о невыезде для бизнесмена Дмитрия Зотова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

По ее словам, требование об изменении меры пресечения экс-главе лизинговой компании на иную не связанную с лишением свободы рассмотрено и удовлетворено, бизнесмен незамедлительно освобожден из-под стражи.