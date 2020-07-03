Бизнесмену Зотову изменили меру пресечения

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Транспортная прокуратура одобрила смену заключения под стражу на подписку о невыезде для бизнесмена Дмитрия Зотова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.
"В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства по требованию Московской межрегиональной транспортной прокуратуры изменена мера пресечения бывшему генеральному директору ПАО "ТрансФин-М", обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказала Короткова.
По ее словам, требование об изменении меры пресечения экс-главе лизинговой компании на иную не связанную с лишением свободы рассмотрено и удовлетворено, бизнесмен незамедлительно освобожден из-под стражи.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле межрегионального транспортного прокурора Константина Букреева, отмечает Короткова.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Зотова.
Уголовное дело было возбуждено в августе 2019 года. По данным следствия, бывший директор ПАО "ТрансФин-М" Зотов может быть причастен к незаконному перенайму имущества данной компании на подконтрольную фирму. Десятого июня 2020 года ему было предъявлено обвинение, а на следующий день суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционная жалоба защиты оставлена Московским городским судом без удовлетворения.
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