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Бизнесмену Зотову изменили меру пресечения
Транспортная прокуратура одобрила смену заключения под стражу на подписку о невыезде для бизнесмена Дмитрия Зотова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-04T00:54
трансфин-м
московский городской суд
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
трансфин-м, московский городской суд, происшествия

Бизнесмену Зотову изменили меру пресечения

23:56 03.07.2020 (обновлено: 00:54 04.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Транспортная прокуратура одобрила смену заключения под стражу на подписку о невыезде для бизнесмена Дмитрия Зотова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.
"В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства по требованию Московской межрегиональной транспортной прокуратуры изменена мера пресечения бывшему генеральному директору ПАО "ТрансФин-М", обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказала Короткова.
По ее словам, требование об изменении меры пресечения экс-главе лизинговой компании на иную не связанную с лишением свободы рассмотрено и удовлетворено, бизнесмен незамедлительно освобожден из-под стражи.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле межрегионального транспортного прокурора Константина Букреева, отмечает Короткова.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Зотова.
Уголовное дело было возбуждено в августе 2019 года. По данным следствия, бывший директор ПАО "ТрансФин-М" Зотов может быть причастен к незаконному перенайму имущества данной компании на подконтрольную фирму. Десятого июня 2020 года ему было предъявлено обвинение, а на следующий день суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционная жалоба защиты оставлена Московским городским судом без удовлетворения.
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ТрансФин-ММосковский городской судПроисшествия
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