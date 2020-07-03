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Адвокат рассказал, как защита Ефремова может доказать его невиновность
Адвокат Сергей Жорин в беседе с "Пятым каналом" объяснил, каким образом защита Михаила Ефремова может доказать невиновность актера. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T23:45
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
сергей жорин
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москва
происшествия
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, сергей жорин, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат рассказал, как защита Ефремова может доказать его невиновность

23:43 03.07.2020 (обновлено: 23:45 03.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Адвокат Сергей Жорин в беседе с "Пятым каналом" объяснил, каким образом защита Михаила Ефремова может доказать невиновность актера.
Он предположил, что адвокат Эльман Пашаев попытается убедить суд, что во время аварии Сергей Захаров не был пристегнут или в автомобиле не сработали подушки безопасности. Возможно, юрист будет продвигать версию о том, что "Лада" вообще не была оснащена необходимыми средствами защиты жизни и здоровья. Кроме того, адвокат может заявить, что смерть курьера произошла из-за некомпетентности или халатности врачей.
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"В таком случае Пашаеву придется потрудиться, чтобы доказать чужую вину", — добавил Жорин.
При этом юрист отметил, что эти версии были бы более продуктивными, нежели попытки доказать, что Ефремов не был за рулем своего автомобиля. Он подчеркнул, что ДТП попало на камеры наблюдения и следствие без труда восстановит картину случившегося.
"Но если Ефремов хочет доказать, что он находился не за рулем в момент ДТП, <…> то я думаю, что это достаточно порочная попытка, которая ни к чему не приведет", — заключил Жорин.
Ранее адвокат Ефремова заявил, что актер не считает себя виновником аварии. При этом юрист намекнул, что во время ДТП артист мог быть в машине не один.
Вечером 8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого умер в больнице на следующий день.
Было установлено, что в момент аварии артист был пьян, кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков. Против Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас артист находится под домашним арестом.
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваСергей ЖоринМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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