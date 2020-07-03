Адвокат рассказал, как защита Ефремова может доказать его невиновность

Он предположил, что адвокат Эльман Пашаев попытается убедить суд, что во время аварии Сергей Захаров не был пристегнут или в автомобиле не сработали подушки безопасности. Возможно, юрист будет продвигать версию о том, что "Лада" вообще не была оснащена необходимыми средствами защиты жизни и здоровья. Кроме того, адвокат может заявить, что смерть курьера произошла из-за некомпетентности или халатности врачей.

"В таком случае Пашаеву придется потрудиться, чтобы доказать чужую вину", — добавил Жорин.

При этом юрист отметил, что эти версии были бы более продуктивными, нежели попытки доказать, что Ефремов не был за рулем своего автомобиля. Он подчеркнул, что ДТП попало на камеры наблюдения и следствие без труда восстановит картину случившегося.

"Но если Ефремов хочет доказать, что он находился не за рулем в момент ДТП, <…> то я думаю, что это достаточно порочная попытка, которая ни к чему не приведет", — заключил Жорин.

Ранее адвокат Ефремова заявил, что актер не считает себя виновником аварии. При этом юрист намекнул, что во время ДТП артист мог быть в машине не один.

Вечером 8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве , выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого умер в больнице на следующий день.