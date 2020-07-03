Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573876254.html
ВОЗ назвала единственное обнадеживающее лекарство от COVID-19
Среди противовирусных препаратов обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-04T04:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155220/16/1552201669_0:0:3172:1785_1400x0_80_0_0_65a2d185ad4649c947fda805ea99ba59.jpg
https://ria.ru/20200703/1573852002.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155220/16/1552201669_0:0:3172:1785_1400x0_80_0_0_65a2d185ad4649c947fda805ea99ba59.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155220/16/1552201669_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_c010d4ab364f7ea2445a3de6aeee718e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155220/16/1552201669_146:0:2194:2048_1400x0_80_0_0_2e0f65f3f98cb0f3bd94530d79873041.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, оон, сша, в мире

ВОЗ назвала единственное обнадеживающее лекарство от COVID-19

23:33 03.07.2020 (обновлено: 04:01 04.07.2020)
0
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудница тестирует химический состав в лаборатории на фармацевтическом предприятии
Сотрудница тестирует химический состав в лаборатории на фармацевтическом предприятии
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 3 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Среди противовирусных препаратов обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
Выступая на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН, она уточнила, что "Ремдесивир" показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности.
Этот препарат экстренно одобрили 1 мая в США для лечения COVID-19.
Ранее его разработали для борьбы с лихорадкой Эбола, но он не сумел тогда доказать свою эффективность.
Позднее "Ремдесивир" оказался полезным при лечении инфекций SARS и MERS.
Пациентам с COVID-19, как правило, необходим пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства общей стоимостью 2340 долларов.
Всего за время пандемии, по данным ВОЗ, в мире выявили 10 710 005 случаев заболевания COVID-19, умерли 517 877 человек.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 5 445 710 и Европе — 2 737 689.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Вчера, 14:37Распространение нового коронавируса
Еврокомиссия разрешила продажу первого лекарства от COVID-19 в Евросоюзе
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗООНСШАВ мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала