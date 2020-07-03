https://ria.ru/20200703/1573876254.html
ВОЗ назвала единственное обнадеживающее лекарство от COVID-19
Среди противовирусных препаратов обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T23:33
2020-07-04T04:01
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, оон, сша, в мире
ЖЕНЕВА, 3 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Среди противовирусных препаратов обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
Выступая на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН
, она уточнила, что "Ремдесивир" показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности.
Этот препарат экстренно одобрили 1 мая в США
для лечения COVID-19.
Ранее его разработали для борьбы с лихорадкой Эбола, но он не сумел тогда доказать свою эффективность.
Позднее "Ремдесивир" оказался полезным при лечении инфекций SARS и MERS.
Пациентам с COVID-19, как правило, необходим пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства общей стоимостью 2340 долларов.
Всего за время пандемии, по данным ВОЗ, в мире выявили 10 710 005 случаев заболевания COVID-19, умерли 517 877 человек.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 5 445 710 и Европе — 2 737 689.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.