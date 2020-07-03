ВОЗ назвала единственное обнадеживающее лекарство от COVID-19

Сотрудница тестирует химический состав в лаборатории на фармацевтическом предприятии

ЖЕНЕВА, 3 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Среди противовирусных препаратов обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Выступая на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН , она уточнила, что "Ремдесивир" показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности.

Этот препарат экстренно одобрили 1 мая в США для лечения COVID-19.

Ранее его разработали для борьбы с лихорадкой Эбола, но он не сумел тогда доказать свою эффективность.

Позднее "Ремдесивир" оказался полезным при лечении инфекций SARS и MERS.

Пациентам с COVID-19, как правило, необходим пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства общей стоимостью 2340 долларов.

Всего за время пандемии, по данным ВОЗ, в мире выявили 10 710 005 случаев заболевания COVID-19, умерли 517 877 человек.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 5 445 710 и Европе — 2 737 689.