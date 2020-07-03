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Жителям ОАЭ разрешили выезжать в турпоездки за границу
Власти ОАЭ разрешили подданным и постоянно проживающим в стране иностранцам выезжать для путешествий за пределы страны, сообщило в пятницу эмиратское агентство... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T23:28
2020-07-03T23:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, оаэ, в мире
ДОХА, 3 июл - РИА Новости.
Власти ОАЭ
разрешили подданным и постоянно проживающим в стране иностранцам выезжать для путешествий за пределы страны, сообщило в пятницу эмиратское агентство WAM
.
"Выезд за границу в целом становится возможным для подданных ОАЭ и иностранцев-резидентов при соблюдении мер предосторожности", - цитирует агентство решение властей.
Они рекомендовали тем, кто отправляется в путешествие, до поездки сделать тест на коронавирус, а также при возвращении иметь с собой свежие результаты анализа, сделанного в месте пребывания. Кроме того, власти ОАЭ рекомендовали воздержаться от заграничных поездок лицам старше 70 лет и людям с хроническими заболеваниями.
По последним данным минздрава страны, с начала пандемии в ОАЭ выявлено более 49,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Более 38,6 тысячи пациентов выздоровели, 317 человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.