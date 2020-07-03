Жителям ОАЭ разрешили выезжать в турпоездки за границу

Они рекомендовали тем, кто отправляется в путешествие, до поездки сделать тест на коронавирус, а также при возвращении иметь с собой свежие результаты анализа, сделанного в месте пребывания. Кроме того, власти ОАЭ рекомендовали воздержаться от заграничных поездок лицам старше 70 лет и людям с хроническими заболеваниями.