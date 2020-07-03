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Распространение нового коронавируса
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10,7 миллиона
Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 175 тысяч и превысило 10,7 миллиона, всего скончались более 517 тысяч пациентов с РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T23:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
южная америка
европа
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, южная америка, европа, в мире

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10,7 миллиона

23:20 03.07.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
© AP Photo / Frank Augstein
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 175 тысяч и превысило 10,7 миллиона, всего скончались более 517 тысяч пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 175 723 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 5 032 пациента с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 10 710 005, число летальных исходов – 517 877.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 5 445 710 и Европе – 2 737 689.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗЮжная АмерикаЕвропаВ мире
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