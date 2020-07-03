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Ливень не нарушил работу систем жизнеобеспечения в Москве
Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, несмотря на сильный ливень, который обрушился на столицу, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T23:21
петр бирюков
гидрометцентр
москва
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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петр бирюков, гидрометцентр, москва, общество

Ливень не нарушил работу систем жизнеобеспечения в Москве

23:21 03.07.2020
251
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, несмотря на сильный ливень, который обрушился на столицу, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Никаких нарушений систем жизнеобеспечения не допущено, все они работают в штатном режиме", - сказал Бирюков журналистам.
Сильный ливень затопил московские улицы
Вчера, 22:22
Сильный ливень затопил московские улицыВ Москве в результате сильного ливня затоплены автомобильные дороги и подземные переходы. Зона с дождями и грозами сформировалась в Белоруссии и приблизилась к Москве после 18.00. Наиболее интенсивные осадки ожидаются вечером и в начале ночи. В этот отрезок времени может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков.
По его словам, в пятницу с 15.00 Гидрометцентр и городские службы проводили оповещение горожан о надвигающейся непогоде – сильном дожде и ветре с порывами до 20 метров в секунду. Информацию распространяли через СМИ, а также транслировали на уличных видеоэкранах.
"Прогнозы сбылись, в результате сильного дождя в отдельных районах выпало около 30 миллиметров осадков. Службы городского хозяйства отработали размещение всех водооткачивающих устройств, сейчас около 300 бригад и более 250 единиц техники сосредоточены в низменных местах возможных подтоплений", - говорится в сообщении.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что дождевой фронт в Москве сохраняется, до 3.00 субботы ожидается выпадение в отдельных районах еще до 20 миллиметров осадков.
Заместитель мэра призвал москвичей не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Сильный ливень затопил московские улицы
Вчера, 21:59
Коммунальные службы Москвы работают в режиме повышенной готовности
310000
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Петр БирюковГидрометцентрМоскваОбщество
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