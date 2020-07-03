Талибы готовы к компромиссам с Кабулом, заявил спецпредставитель США

"Вместе с главой корпорации международного финансового развития США Адамом Бейлером мы провели встречи в Дохе с (представителями) МИД Катара и катарского фонда, обсудили возможность совместных инвестиций в афганский процесс по установлению мира и процветания в регионе", - написал Халилзад в Twitter , отметив, что встретил понимание по этому вопросу и считает реальными такие инвестиции.

По словам спецпредставителя, затем он провел встречу с делегацией талибов во главе с муллой Барадаром, в ходе которой он сделал акцент на "возможностях по экономическому развитию, которые последуют после наступления прочного мира" в Афганистане.

"Мы согласились, что реализация планов развития для поддержки мира не может начинаться слишком рано, признав, что обе стороны могут преодолеть последние препятствия на пути межафганских переговоров", - написал спецпредставитель.