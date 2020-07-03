Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573876026.html
Талибы готовы к компромиссам с Кабулом, заявил спецпредставитель США
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что провел переговоры в Дохе с властями Катара и делегацией радиального движения "Талибан" и... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T23:13
залмай халилзад
афганистан
доха
талибан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793608_0:0:3211:1807_1400x0_80_0_0_aac1086fc75b7d1627348e7d7bdaa8f3.jpg
https://ria.ru/20200629/1573633379.html
афганистан
доха
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793608_0:0:3211:1807_1400x0_80_0_0_aac1086fc75b7d1627348e7d7bdaa8f3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793608_259:0:2990:2048_1400x0_80_0_0_719617e738b11ff94f84247deede5dca.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793608_600:0:2648:2048_1400x0_80_0_0_56659a2f6ba60f58dd443d25852ef594.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
залмай халилзад, афганистан, доха, талибан, сша, в мире

Талибы готовы к компромиссам с Кабулом, заявил спецпредставитель США

23:13 03.07.2020
209
© AP Photo / FileБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / File
ВАШИНГТОН, 3 июля - РИА Новости. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что провел переговоры в Дохе с властями Катара и делегацией радиального движения "Талибан" и обсудил вопросы афганского урегулирования.
"Вместе с главой корпорации международного финансового развития США Адамом Бейлером мы провели встречи в Дохе с (представителями) МИД Катара и катарского фонда, обсудили возможность совместных инвестиций в афганский процесс по установлению мира и процветания в регионе", - написал Халилзад в Twitter, отметив, что встретил понимание по этому вопросу и считает реальными такие инвестиции.
По словам спецпредставителя, затем он провел встречу с делегацией талибов во главе с муллой Барадаром, в ходе которой он сделал акцент на "возможностях по экономическому развитию, которые последуют после наступления прочного мира" в Афганистане.
"Мы согласились, что реализация планов развития для поддержки мира не может начинаться слишком рано, признав, что обе стороны могут преодолеть последние препятствия на пути межафганских переговоров", - написал спецпредставитель.
"Талибан" признает, что все афганцы должны будут пойти на компромисс ради инвестиций в будущее Афганистана", - заявил Халилзад.
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
29 июня, 15:35
Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
201001
Обсудить 0
Залмай ХалилзадАфганистанДохаТалибанСШАВ мире
Рекомендуем
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10,7 миллиона
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Число заболевших COVID-19 в Саудовской Аравии превысило 200 тысяч человек
Премьер-министр Украины Денис на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер Украины опроверг информацию о заполненности львовских больниц
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предложил Сбербанку финансировать крупные проекты в Белоруссии
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Коалиция США опровергла данные о нападении на колонну военных в Сирии
Город Абу-Даби
Жителям ОАЭ разрешили выезжать в турпоездки за границу
Дождь в Москве
Ливень не нарушил работу систем жизнеобеспечения в Москве
Наручники
Осужденного на тысячу лет педофила выпустили из тюрьмы
Сотрудница тестирует химический состав в лаборатории на фармацевтическом предприятии
ВОЗ назвала единственное обнадеживающее лекарство от COVID-19
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа о вооружении
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат рассказал, как защита Ефремова может доказать его невиновность
Города мира. Лондон
В Великобритании умер самый старый в мире кот
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
Львовские власти заявили о заполненности больниц на 95 процентов
Полиция США
В США уволили полицейских за улыбки после удушения задержанного
Истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Британские истребители сопроводили российские самолеты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02В Мексике выявили более 6,7 тысячи случаев COVID за сутки
04:02Названы необычные средства от мозолей
04:01Набор для окрошки в Москве подорожал за год на 14%
03:51Премьер Японии распорядился оказать помощь при эвакуации из-за ливней
03:51Глава Group-IB назвал три главные киберугрозы на ближайшее десятилетие
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
Лента новостейМолния