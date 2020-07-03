https://ria.ru/20200703/1573876026.html
Талибы готовы к компромиссам с Кабулом, заявил спецпредставитель США
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что провел переговоры в Дохе с властями Катара и делегацией радиального движения "Талибан" и... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T23:13
2020-07-03T23:13
залмай халилзад
афганистан
доха
талибан
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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залмай халилзад, афганистан, доха, талибан, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 3 июля - РИА Новости.
Спецпредставитель США
по Афганистану Залмай Халилзад
сообщил, что провел переговоры в Дохе
с властями Катара
и делегацией радиального движения "Талибан
" и обсудил вопросы афганского урегулирования.
"Вместе с главой корпорации международного финансового развития США Адамом Бейлером мы провели встречи в Дохе с (представителями) МИД Катара и катарского фонда, обсудили возможность совместных инвестиций в афганский процесс по установлению мира и процветания в регионе", - написал Халилзад в Twitter
, отметив, что встретил понимание по этому вопросу и считает реальными такие инвестиции.
По словам спецпредставителя, затем он провел встречу с делегацией талибов во главе с муллой Барадаром, в ходе которой он сделал акцент на "возможностях по экономическому развитию, которые последуют после наступления прочного мира" в Афганистане.
"Мы согласились, что реализация планов развития для поддержки мира не может начинаться слишком рано, признав, что обе стороны могут преодолеть последние препятствия на пути межафганских переговоров", - написал спецпредставитель.
"Талибан" признает, что все афганцы должны будут пойти на компромисс ради инвестиций в будущее Афганистана", - заявил Халилзад.