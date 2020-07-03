Лукашенко предложил Сбербанку финансировать крупные проекты в Белоруссии

МИНСК, 3 июл – РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Сбербанк России мог бы поучаствовать в финансировании крупных инвестиционных проектов в республике, сообщает госагентство Белта.

Греф находится с рабочим визитом в Белоруссии. Как ожидается, вечером в пятницу Лукашенко и Греф примут участие в торжественной церемонии открытия мультимедийного светомузыкального фонтана, который стал подарком Минску от Сбербанка в День независимости республики. Идея такого подарка возникла год назад, когда глава Сбербанка посещал с рабочим визитом Белоруссию и встречался с белорусским лидером.

"Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас здесь в финансировании больших объемов нашей экономики", - сказал глава белорусского государства на встрече с председателем правления ПАО " Сбербанк России Германом Грефом , который находится с визитом в Минске.

Лукашенко пояснил, что власти Белоруссии планируют, "как в советские времена, составить перечень инновационных объектов, которые мы должны ввести в новой пятилетке". "И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои. Я хотел бы с вами обсудить ряд этих проектов", - предложил белорусский лидер.

Лукашенко отметил активную работу в Белоруссии Сбербанка, который участвует в различных проектах. Он также подчеркнул, что ему приятно видеть в Минске в День независимости Грефа как человека неравнодушного к развитию Белоруссии.

"Я очень часто думаю о наших отношениях и начинаю задавать себе вопрос, как могло так случиться, что люди с относительно разными, не политическими даже, наверное, экономическими, взглядами, могут вот так близко сойтись и даже дружить. Поэтому я, честное слово, рад нашим отношениям", - заметил белорусский лидер.

Он упомянул ситуацию, связанную с возбуждением уголовных дел против бывших и действующих менеджеров Белгазпромбанка , и противопоставил это работе группы Сбербанка в Белоруссии. Комитет госконтроля республики ранее заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Были задержаны около 20 человек, в том числе экс-глава этого банка, баллотирующийся сейчас на пост президента республики Виктор Бабарико

"И поскольку у нас банковский этот вопрос вдруг возник, я начинаю сопоставлять и сравнивать. Недавно я публично сказал об этом, что есть же у нас российские банки, которые честно и порядочно работают", - констатировал Лукашенко.