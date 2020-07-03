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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573875791.html
Число заболевших COVID-19 в Саудовской Аравии превысило 200 тысяч человек
Саудовская Аравия не перестает бить рекорды в арабском мире по числу зараженных коронавирусом, в пятницу оно превысило 200 тысяч, сообщило министерство... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T23:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
саудовская аравия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, саудовская аравия, в мире

Число заболевших COVID-19 в Саудовской Аравии превысило 200 тысяч человек

23:00 03.07.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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ДОХА, 3 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия не перестает бить рекорды в арабском мире по числу зараженных коронавирусом, в пятницу оно превысило 200 тысяч, сообщило министерство здравоохранения королевства в социальной сети Twitter.
"Общее число заболевших с начала вспышки COVID-19 в Саудовской Аравии составило 201,8 тысячи после того, как за последние сутки выявлено более 4 тысяч случаев заражения", - говорится в сообщении минздрава.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Вчера, 21:38Распространение нового коронавируса
В ВОЗ заявили, что в некоторых странах начался повторный пик коронавируса
При этом 140 тысяч человек выздоровели, от осложнений после коронавируса скончались 1,8 тысячи человек.
Несмотря на неослабевающий прирост числа больных коронавирусом, Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять ограничительные меры в конце мая, разрешив внутренние полеты и перемещения между провинциями. В стране вновь начали работать мечети. Однако в связи с коронавирусом власти королевства решили ограничить число паломников на хадж только теми мусульманами, которые уже находятся в стране, их число в этом году не превысит десяти тысяч по сравнению с несколькими миллионами, которые обычно приезжают на хадж в Саудовскую Аравию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСаудовская АравияВ мире
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