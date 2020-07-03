https://ria.ru/20200703/1573875791.html
Число заболевших COVID-19 в Саудовской Аравии превысило 200 тысяч человек
Саудовская Аравия не перестает бить рекорды в арабском мире по числу зараженных коронавирусом, в пятницу оно превысило 200 тысяч, сообщило министерство... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T23:00
2020-07-03T23:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
саудовская аравия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, саудовская аравия, в мире
ДОХА, 3 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия
не перестает бить рекорды в арабском мире по числу зараженных коронавирусом, в пятницу оно превысило 200 тысяч, сообщило министерство здравоохранения королевства в социальной сети Twitter.
"Общее число заболевших с начала вспышки COVID-19 в Саудовской Аравии составило 201,8 тысячи после того, как за последние сутки выявлено более 4 тысяч случаев заражения", - говорится в сообщении минздрава.
При этом 140 тысяч человек выздоровели, от осложнений после коронавируса скончались 1,8 тысячи человек.
Несмотря на неослабевающий прирост числа больных коронавирусом, Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять ограничительные меры в конце мая, разрешив внутренние полеты и перемещения между провинциями. В стране вновь начали работать мечети. Однако в связи с коронавирусом власти королевства решили ограничить число паломников на хадж только теми мусульманами, которые уже находятся в стране, их число в этом году не превысит десяти тысяч по сравнению с несколькими миллионами, которые обычно приезжают на хадж в Саудовскую Аравию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.