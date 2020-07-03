https://ria.ru/20200703/1573875767.html
Осужденного на тысячу лет педофила выпустили из тюрьмы
РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T22:59
2020-07-03T22:59
сша
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сша, в мире
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
В США
условно-досрочно освободили педофила, приговоренного к тысяче лет заключения, сообщает New York Post
.
Жителя Джорджии Питера Мэллори выпустили из тюрьмы после восьмилетнего заключения. Освобождение стало возможно после решения Апелляционного суда в мае этого года. Суд посчитал, что педофил понес достаточное наказание.
Мэллори арестовали в 2011 году за хранение детской порнографии, подделку улик и вторжение в частную жизнь. Мужчину удалось поймать в ходе расследования случаев загрузки порнографических материалов в кампусе Технического колледжа Западной Джорджии, где он работал. Полиция подозревала в совершении преступления одного из студентов, однако в ходе обыска на компьютере Мэллори нашли более 26 тысяч файлов с детской порнографией.
В 2012 году суд вынес обвинительный приговор. Председатель заседания назвал мужчину "самым активным коллекционером детской порнографии в мире".