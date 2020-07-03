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В Великобритании умер самый старый в мире кот
Самый старый кот в мире, мейн-кун по кличке Раббл, умер в Британии в возрасте 31 года, рассказала газете Mirror его хозяйка Мишель Херитейдж. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T22:44
великобритания
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
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60
великобритания, в мире

В Великобритании умер самый старый в мире кот

22:44 03.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Самый старый кот в мире, мейн-кун по кличке Раббл, умер в Британии в возрасте 31 года, рассказала газете Mirror его хозяйка Мишель Херитейдж.
Как пишет газета, Раббл стал считаться самым старым котом в мире, когда ему исполнился 31 год. Мишель получила его на свое 20-летие в качестве подарка, и с тех пор они с Рабблом были неразлучны.
"Он был потрясающим спутником, с которым мне выпало счастье прожить так долго", - рассказывает хозяйка кота, слова которой приводит издание.
Мишель объясняет долголетие Раббла тем, что у нее не было детей, и она баловала его как ребенка. Но к концу жизни он резко состарился, плохо ел и стал очень худым. Потом он ушел и не вернулся. Мишель и ее муж считают, что он ушел, чтобы умереть, как это делают кошки.
Как пишет газета, если провести аналогию с возрастом человека, Рабблу было 150 лет. Он побил рекорд сиамского кота из Техаса по кличке Скутер, который умер в 2016 году в возрасте 30 лет. Но рекорд кошки Крим Пафф, которая родилась в 1967 году и умерла в 2005, когда ей было 38 лет и 3 дня, остался не побит.
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