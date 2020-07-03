В Великобритании умер самый старый в мире кот

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Самый старый кот в мире, мейн-кун по кличке Раббл, умер в Самый старый кот в мире, мейн-кун по кличке Раббл, умер в Британии в возрасте 31 года, рассказала газете Mirror его хозяйка Мишель Херитейдж.

Как пишет газета, Раббл стал считаться самым старым котом в мире, когда ему исполнился 31 год. Мишель получила его на свое 20-летие в качестве подарка, и с тех пор они с Рабблом были неразлучны.

"Он был потрясающим спутником, с которым мне выпало счастье прожить так долго", - рассказывает хозяйка кота, слова которой приводит издание.

Мишель объясняет долголетие Раббла тем, что у нее не было детей, и она баловала его как ребенка. Но к концу жизни он резко состарился, плохо ел и стал очень худым. Потом он ушел и не вернулся. Мишель и ее муж считают, что он ушел, чтобы умереть, как это делают кошки.