https://ria.ru/20200703/1573875522.html
В Великобритании умер самый старый в мире кот
Самый старый кот в мире, мейн-кун по кличке Раббл, умер в Британии в возрасте 31 года, рассказала газете Mirror его хозяйка Мишель Херитейдж. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T22:44
2020-07-03T22:44
великобритания
в мире
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великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, в мире
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Самый старый кот в мире, мейн-кун по кличке Раббл, умер в Британии
в возрасте 31 года, рассказала газете Mirror
его хозяйка Мишель Херитейдж.
Как пишет газета, Раббл стал считаться самым старым котом в мире, когда ему исполнился 31 год. Мишель получила его на свое 20-летие в качестве подарка, и с тех пор они с Рабблом были неразлучны.
"Он был потрясающим спутником, с которым мне выпало счастье прожить так долго", - рассказывает хозяйка кота, слова которой приводит издание.
Мишель объясняет долголетие Раббла тем, что у нее не было детей, и она баловала его как ребенка. Но к концу жизни он резко состарился, плохо ел и стал очень худым. Потом он ушел и не вернулся. Мишель и ее муж считают, что он ушел, чтобы умереть, как это делают кошки.
Как пишет газета, если провести аналогию с возрастом человека, Рабблу было 150 лет. Он побил рекорд сиамского кота из Техаса по кличке Скутер, который умер в 2016 году в возрасте 30 лет. Но рекорд кошки Крим Пафф, которая родилась в 1967 году и умерла в 2005, когда ей было 38 лет и 3 дня, остался не побит.