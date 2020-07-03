В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа о вооружении

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Если бы Если бы США собирались участвовать в контроле над вооружениями, то они бы последовательно не выходили из ряда договоров, таких как ДРСМД; на словах США пекутся о благе мира, а поступают совершенно по-другому, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин в пятницу заявил, что на протяжении продолжительного периода времени США проводят последовательную политику отказа от своих обязательств в сфере контроля над вооружениями, чтобы обеспечить условия для военного доминирования. В ответ на это заявление представитель госдепа сказал, что США по-прежнему выступают за формирование эффективной международной системы по контролю над вооружениями.

"Если США собираются участвовать в контроле над вооружениями, то они бы последовательно не выходили из ряда договоров, таких как ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). То есть уже заложено некое лукавство… Говорят они об одном, казалось бы правильно, о благе мира пекутся, а поступают совершенно по-другому. А любого человека, как и любое государство, необходимо судить по делам. А дела США говорят как раз об обратном. Не заботятся они о безопасности мира", - сказал Красов.

Депутат подчеркнул, что, вполне возможно, к ДРСМД могли присоединиться и другие государства, помимо России и США, но США вышли из этого договора в одностороннем порядке.

"Это (заявление Госдепа), скорее всего, спич, посвященный выборам президента США. США хотят предстать спасителями мира, но, естественно, не обходится без неких угроз. В качестве этих угроз выступают "непослушные" государства, такие как Российская Федерация Китай … Переворачивают все с ног на голову", - отметил Красов.

В своем заявлении представитель госдепа выразил мнение, что если Китай "хочет быть ответственной державой", то он должен присоединиться к соглашениям США и РФ, пояснив, что в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия Китай обязан вести переговоры об эффективных мерах, ведущих к ядерному разоружению.

Ранее администрация США при Трампе на разных уровнях подчеркивала необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, КНР и США. В Пекине эту идею отвергают.

В свою очередь замглавы Минобороны РФ Александр Фомин назвал слова бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о повышении угрозы со стороны Китая "банальным передергиванием фактов".

"Что касается присоединения к договору китайской стороны, очень интересный вопрос. Вроде США пекутся о безопасности во всем мире, но, с другой стороны, они выдвигают условия для других стран, вполне возможно, не очень приемлемые. Эти условия звучат как ультиматум, как некая санкция, которую США разбрасывают буквально по всему миру. Это недопустимо", - подчеркнул Красов.

Парламентарий отметил, что при заключении договорённостей должен быть диалог, а США уклоняются от этого диалога и "предпочитают вести монолог".