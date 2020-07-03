https://ria.ru/20200703/1573875238.html
Сильный ливень затопил московские улицы
В Москве в результате сильного ливня затоплены автомобильные дороги и подземные переходы. Зона с дождями и грозами сформировалась в Белоруссии и приблизилась к Москве после 18.00. Наиболее интенсивные осадки ожидаются вечером и в начале ночи. В этот отрезок времени может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков.
2020-07-03T22:22
2020-07-03T22:22
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сильный ливень затопил московские улицы
В Москве в результате сильного ливня затоплены автомобильные дороги и подземные переходы. Зона с дождями и грозами сформировалась в Белоруссии и приблизилась к Москве после 18.00. Наиболее интенсивные осадки ожидаются вечером и в начале ночи. В этот отрезок времени может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков.
2020-07-03T22:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сильный ливень затопил московские улицы
В Москве в результате сильного ливня затоплены автомобильные дороги и подземные переходы. Зона с дождями и грозами сформировалась в Белоруссии и приблизилась к Москве после 18.00. Наиболее интенсивные осадки ожидаются вечером и в начале ночи. В этот отрезок времени может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков.