Сильный ливень затопил московские улицы

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В Москве в результате сильного ливня затоплены автомобильные дороги и подземные переходы. Зона с дождями и грозами сформировалась в Белоруссии и приблизилась к Москве после 18.00. Наиболее интенсивные осадки ожидаются вечером и в начале ночи. В этот отрезок времени может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков.