Указания Роспотребнадзора мало повлияют на отдых детей, считает эксперт

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Распоряжения Распоряжения Роспотребнадзора , запрещающие выезд детей в оздоровительные лагеря за пределы своего региона, практически не повлияют на организацию отдыха юных россиян летом 2020 года, заявила РИА Новости руководитель регионального совета Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева.

Роспотребнадзор до конца года запретил выезд детей на отдых и оздоровление в лагеря за пределы своего региона, исключение сделано для проживающих в Арктической зоне. Кроме того, количество детей в группах и отрядах должно быть не более 50% от проектной вместимости.

"Если новые рекомендации Роспотребнадзора помогут кому-то открыться и принять детей хоть в пределах своего региона, то это неплохо. Если они помогут хоть каким-то родителям, которым некуда деть ребёнка, то это тоже неплохо. Но на массовый заезд детей в оздоровительные структуры организованного отдыха они уже не повлияют", - сказала собеседник агентства.

По информации Санаевой, многие детские структуры уже для себя приняли решение не открывать оздоровительные лагеря в этом сезоне, так как работа в новых условиях принесёт им только убытки.

"Дело даже не в том, что невыгодно работать при загрузке в 50% или закупать средства для санитарной обработки, а в том, что организаторы детского отдыха так до конца и не поняли как им работать, где и какие средства следует приобретать, в чем ответственность организаторов и за что. До сих пор непонятно, что делать администрации оздоровительного лагеря, если у кого-то из детей повысится температура или будет заподозрен COVID. Поэтому для многих проще не открываться вообще, чем рисковать", - прокомментировала ситуацию она.

При этом Санаева отметила, что с детьми, которые на каникулах предоставлены сами себе, несчастные случаи происходят гораздо чаще, чем с теми, которые отдыхают в оздоровительных лагерях.