Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573875154.html
Указания Роспотребнадзора мало повлияют на отдых детей, считает эксперт
Распоряжения Роспотребнадзора, запрещающие выезд детей в оздоровительные лагеря за пределы своего региона, практически не повлияют на организацию отдыха юных... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T22:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152151/79/1521517995_0:201:2925:1846_1400x0_80_0_0_5585790a7d9b317f2fe690641524c21d.jpg
https://ria.ru/20200703/1573873602.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152151/79/1521517995_0:201:2925:1846_1400x0_80_0_0_5585790a7d9b317f2fe690641524c21d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152151/79/1521517995_98:0:2829:2048_1400x0_80_0_0_f5adaea9c69c6929356f5083fc3dc9ac.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152151/79/1521517995_439:0:2487:2048_1400x0_80_0_0_d4dfe96a68cecd88fda93ddbd0bcde2d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Указания Роспотребнадзора мало повлияют на отдых детей, считает эксперт

22:15 03.07.2020
929
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкДети из городов России на пляже детского оздоровительного лагеря "Лучистый" в Евпатории
Дети из городов России на пляже детского оздоровительного лагеря Лучистый в Евпатории
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Распоряжения Роспотребнадзора, запрещающие выезд детей в оздоровительные лагеря за пределы своего региона, практически не повлияют на организацию отдыха юных россиян летом 2020 года, заявила РИА Новости руководитель регионального совета Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева.
Роспотребнадзор до конца года запретил выезд детей на отдых и оздоровление в лагеря за пределы своего региона, исключение сделано для проживающих в Арктической зоне. Кроме того, количество детей в группах и отрядах должно быть не более 50% от проектной вместимости.
"Если новые рекомендации Роспотребнадзора помогут кому-то открыться и принять детей хоть в пределах своего региона, то это неплохо. Если они помогут хоть каким-то родителям, которым некуда деть ребёнка, то это тоже неплохо. Но на массовый заезд детей в оздоровительные структуры организованного отдыха они уже не повлияют", - сказала собеседник агентства.
По информации Санаевой, многие детские структуры уже для себя приняли решение не открывать оздоровительные лагеря в этом сезоне, так как работа в новых условиях принесёт им только убытки.
Автобус с детьми
Вчера, 21:00Распространение нового коронавируса
В Ростовской области откроются почти 780 детских лагерей
"Дело даже не в том, что невыгодно работать при загрузке в 50% или закупать средства для санитарной обработки, а в том, что организаторы детского отдыха так до конца и не поняли как им работать, где и какие средства следует приобретать, в чем ответственность организаторов и за что. До сих пор непонятно, что делать администрации оздоровительного лагеря, если у кого-то из детей повысится температура или будет заподозрен COVID. Поэтому для многих проще не открываться вообще, чем рисковать", - прокомментировала ситуацию она.
При этом Санаева отметила, что с детьми, которые на каникулах предоставлены сами себе, несчастные случаи происходят гораздо чаще, чем с теми, которые отдыхают в оздоровительных лагерях.
"Соблюдение всех предписаний Роспотребнадзора, различные проверки, выдача разрешений и набор детей требует времени. С учётом, что требования постоянно меняются, можно предположить, что открыть хоть какие-то детские лагеря получится только в августе. Я думаю, что многие оздоровительные структуры примут решение не открываться вообще", - предположила собеседник.
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
27 апреля, 13:45Распространение нового коронавируса
COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
100071
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Рекомендуем
Схиигумен Сергий
В РПЦ назвали бессмысленными речи лишенного сана схиигумена Сергия
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
Львовские власти заявили о заполненности больниц на 95 процентов
Девушка держит в руках медицинскую маску
Сержант полиции рассказала, как раздавала маски на митинге в Москве
Города мира. Лондон
В Великобритании умер самый старый в мире кот
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Три дерева упали во время грозы в разных районах Москвы
Сильный ливень затопил московские улицы
Коммунальные службы Москвы работают в режиме повышенной готовности
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В ВОЗ заявили, что в некоторых странах начался повторный пик коронавируса
Тестирование на наличие антител к COVID-19
В ПМР из больниц выписали еще 24 выздоровевших после коронавируса
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа о вооружении
Геннадий Хазанов
Геннадий Хазанов рассказал о своем самочувствии
Курс рубля
Курс рубля обновил минимумы с весны
Наручники
Осужденного на тысячу лет педофила выпустили из тюрьмы
Дети на набережной в Анапе
Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях других регионов
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Коалиция США опровергла данные о нападении на колонну военных в Сирии
Алеппо
Террористы обстреляли населенные пункты в двух сирийских провинциях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02В Мексике выявили более 6,7 тысячи случаев COVID за сутки
04:02Названы необычные средства от мозолей
04:01Набор для окрошки в Москве подорожал за год на 14%
03:51Премьер Японии распорядился оказать помощь при эвакуации из-за ливней
03:51Глава Group-IB назвал три главные киберугрозы на ближайшее десятилетие
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
Лента новостейМолния