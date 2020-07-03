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Распространение нового коронавируса
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В ПМР из больниц выписали еще 24 выздоровевших после коронавируса
Число излечившихся от коронавируса в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) составило 1021 после того, как в пятницу были выписаны еще 24... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T22:09
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
приднестровская молдавская республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, приднестровская молдавская республика, в мире

В ПМР из больниц выписали еще 24 выздоровевших после коронавируса

22:09 03.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на наличие антител к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ТИРАСПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Число излечившихся от коронавируса в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) составило 1021 после того, как в пятницу были выписаны еще 24 выздоровевших, сообщил оперштаб ПМР.
"Из инфекционных госпиталей республики выписаны 24 приднестровца, которые успешно прошли курс антибактериальной и противовирусной терапии. В их числе – 15 женщин, шесть мужчин и трое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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Вместе с тем, в лаборатории Тирасполя и Кишинёва второго июля было направлено 176 проб. Из них 59 ещё остаются в работе. По пяти биоматериалам ответы положительные. По остальным – отрицательные.
По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1231 приднестровца, 46 человек скончались, 1021 выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыПриднестровская Молдавская РеспубликаВ мире
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