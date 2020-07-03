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Три дерева упали во время грозы в разных районах Москвы
Три дерева упали во время грозы в разных районах Москвы, одно из них упало на провода, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T22:08
ювао (москва)
москва
происшествия
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
ювао (москва), москва, происшествия

Три дерева упали во время грозы в разных районах Москвы

22:08 03.07.2020
324
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Три дерева упали во время грозы в разных районах Москвы, одно из них упало на провода, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По состоянию на 21.30 зарегистрировано падение трех деревьев", - сказал собеседник агентства.
По его словам, одно дерево упало на проезжую часть возле дома №3 в 1-м Сетуньском проезде на западе Москвы. Еще одно дерево рухнуло на тротуар вблизи дома №5, корпус 1, на Мячковском бульваре в ЮВАО. Третье дерево упало на провода и повисло возле дома №19 на улице Новогиреевская в Восточном административном округе.
По предварительным данным, в результате падения деревьев люди не пострадали.
Собеседник агентства добавил, что на улице 26-ти Бакинских Комиссаров в ЗАО во дворе дома №3, корпус 1, скопилось большое количество воды, движение пешеходов невозможно.
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