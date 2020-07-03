https://ria.ru/20200703/1573875018.html
Три дерева упали во время грозы в разных районах Москвы
Три дерева упали во время грозы в разных районах Москвы, одно из них упало на провода, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T22:08
2020-07-03T22:08
ювао (москва)
москва
происшествия
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1
ювао (москва)
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ювао (москва), москва, происшествия
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Три дерева упали во время грозы в разных районах Москвы, одно из них упало на провода, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По состоянию на 21.30 зарегистрировано падение трех деревьев", - сказал собеседник агентства.
По его словам, одно дерево упало на проезжую часть возле дома №3 в 1-м Сетуньском проезде на западе Москвы
. Еще одно дерево рухнуло на тротуар вблизи дома №5, корпус 1, на Мячковском бульваре в ЮВАО
. Третье дерево упало на провода и повисло возле дома №19 на улице Новогиреевская в Восточном административном округе.
По предварительным данным, в результате падения деревьев люди не пострадали.
Собеседник агентства добавил, что на улице 26-ти Бакинских Комиссаров в ЗАО во дворе дома №3, корпус 1, скопилось большое количество воды, движение пешеходов невозможно.