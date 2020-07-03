МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Три дерева упали во время грозы в разных районах Москвы, одно из них упало на провода, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"По состоянию на 21.30 зарегистрировано падение трех деревьев", - сказал собеседник агентства.

По его словам, одно дерево упало на проезжую часть возле дома №3 в 1-м Сетуньском проезде на западе Москвы . Еще одно дерево рухнуло на тротуар вблизи дома №5, корпус 1, на Мячковском бульваре в ЮВАО . Третье дерево упало на провода и повисло возле дома №19 на улице Новогиреевская в Восточном административном округе.

По предварительным данным, в результате падения деревьев люди не пострадали.