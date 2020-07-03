В РПЦ назвали бессмысленными речи лишенного сана схиигумена Сергия

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Московской патриархии назвали лишенного сана схиигумена Сергия (Романова) "косноязычным человеком", выразив удивление, что его "ничтожные и бессмысленные речи могут на кого-то действовать".

Суд Екатеринбургской епархии ранее в пятницу лишил священного сана схиигумена Сергия (Романова) из Среднеуральского женского монастыря, теперь он является просто монашествующим.

"Романов - это косноязычный человек с совершенно безумным, пустым набором слов. Единственное, чем он может брать – это… эмоциональностью. При чтении текстов, вышедших из его уст, не возникает ничего, кроме недоумения тем, что кто-то может вообще всерьёз это воспринимать", - написал в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов).

В пример он привел одно из высказываний схимонаха Сергия о том, что "80 тысяч фашиствующих хабадников взяли в железные тиски все народы мира, через талмуд, кабаллу, интернет, напрямую общаясь с сатаной".

"Скорбеть и беспокоиться стоит о нескольких сотнях прельщенных несчастных. А более - об их детях. А так-то пустое место, на самом деле", - добавил епископ Савва.

С ним солидарен и глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

"Всё очень точно владыка написал. Жаль (и удивительно), что такие ничтожные и бессмысленные речи могут на кого-то действовать. И ещё очень жаль, что человек, когда-то принявший схиму, не имеет смирения и не может покаяться", - написал Легойда.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Всех выступающих за закрытие храмов он проклял. Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил его в служении, а сегодня его лишили сана.