https://ria.ru/20200703/1573874963.html
В РПЦ назвали бессмысленными речи лишенного сана схиигумена Сергия
В Московской патриархии назвали лишенного сана схиигумена Сергия (Романова) "косноязычным человеком", выразив удивление, что его "ничтожные и бессмысленные речи РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T22:05
2020-07-03T22:05
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
схиигумен сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
русская православная церковь
общество
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Козьма ПРУТКОВ.
А как же он, судимый убийца, косноязычный и невменяемый и прочее, оказался в ваших рядах, как он смог сагитировать своими проповедями тысячи паломников? Где вы были, святые отцы, а так же прокуратура, власти и т.д.? Почему такое происходит, кто во что горазд, тот и проповедует, от ЛГБТ до сектантов всяких, вражеских агентов и прочих?
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схиигумен сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, русская православная церковь, общество
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Московской патриархии назвали лишенного сана схиигумена Сергия (Романова) "косноязычным человеком", выразив удивление, что его "ничтожные и бессмысленные речи могут на кого-то действовать".
Суд Екатеринбургской епархии ранее в пятницу лишил священного сана схиигумена Сергия (Романова) из Среднеуральского женского монастыря, теперь он является просто монашествующим.
"Романов - это косноязычный человек с совершенно безумным, пустым набором слов. Единственное, чем он может брать – это… эмоциональностью. При чтении текстов, вышедших из его уст, не возникает ничего, кроме недоумения тем, что кто-то может вообще всерьёз это воспринимать", - написал в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов).
В пример он привел одно из высказываний схимонаха Сергия о том, что "80 тысяч фашиствующих хабадников взяли в железные тиски все народы мира, через талмуд, кабаллу, интернет, напрямую общаясь с сатаной".
"Скорбеть и беспокоиться стоит о нескольких сотнях прельщенных несчастных. А более - об их детях. А так-то пустое место, на самом деле", - добавил епископ Савва.
С ним солидарен и глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
.
"Всё очень точно владыка написал. Жаль (и удивительно), что такие ничтожные и бессмысленные речи могут на кого-то действовать. И ещё очень жаль, что человек, когда-то принявший схиму, не имеет смирения и не может покаяться", - написал Легойда.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Всех выступающих за закрытие храмов он проклял. Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил его в служении, а сегодня его лишили сана.
На клирика из-за его публичных высказываний также заведено административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.