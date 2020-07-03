https://ria.ru/20200703/1573874839.html
Коммунальные службы Москвы работают в режиме повышенной готовности
Городские службы столицы работают в режиме повышенной готовности из-за сильного ливня, в отдельных районах осадки достигают 30 миллиметров в час, сообщил... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T21:59
2020-07-03T22:25
мосводосток
петр бирюков
москва
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Сильный ливень затопил московские улицы
В Москве в результате сильного ливня затоплены автомобильные дороги и подземные переходы. Зона с дождями и грозами сформировалась в Белоруссии и приблизилась к Москве после 18.00. Наиболее интенсивные осадки ожидаются вечером и в начале ночи. В этот отрезок времени может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков.
2020-07-03T21:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосводосток, петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Городские службы столицы работают в режиме повышенной готовности из-за сильного ливня, в отдельных районах осадки достигают 30 миллиметров в час, сообщил заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Сегодня вечером на столицу обрушился сильный ливень, который сопровождается порывами ветра и местами градом. В отдельных округах интенсивность осадков достигает 30 миллиметров, что соответствует трети месячной нормы", — сообщил Бирюков.
Заммэра добавил, что на улицах города сейчас работают 300 аварийных бригад ГУП "Мосводосток
" и 270 единиц техники. Они принимают меры для оперативного устранения скоплений воды, которые возникли из-за сильного ливня.
Бирюков подчеркнул, что синоптики заранее предупреждали о непогоде в столичном регионе, поэтому все городские службы были переведены в режим повышенной готовности.
Он подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередачи, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей.
Заместитель мэра призвал москвичей не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.