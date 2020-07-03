Коммунальные службы Москвы работают в режиме повышенной готовности

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Городские службы столицы работают в режиме повышенной готовности из-за сильного ливня, в отдельных районах осадки достигают 30 миллиметров в час, сообщил заместитель мэра Городские службы столицы работают в режиме повышенной готовности из-за сильного ливня, в отдельных районах осадки достигают 30 миллиметров в час, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"Сегодня вечером на столицу обрушился сильный ливень, который сопровождается порывами ветра и местами градом. В отдельных округах интенсивность осадков достигает 30 миллиметров, что соответствует трети месячной нормы", — сообщил Бирюков.

Заммэра добавил, что на улицах города сейчас работают 300 аварийных бригад ГУП " Мосводосток " и 270 единиц техники. Они принимают меры для оперативного устранения скоплений воды, которые возникли из-за сильного ливня.

Бирюков подчеркнул, что синоптики заранее предупреждали о непогоде в столичном регионе, поэтому все городские службы были переведены в режим повышенной готовности.

Он подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередачи, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей.