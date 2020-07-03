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Сержант полиции рассказала, как раздавала маски на митинге в Москве
Сержант полиции Ирина Бодрова рассказала, как появилась идея раздавать маски и перчатки 1 июля на Пушкинской площади в Москве. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T22:04
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60
москва, общество

Сержант полиции рассказала, как раздавала маски на митинге в Москве

21:57 03.07.2020 (обновлено: 22:04 03.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка держит в руках медицинскую маску
Девушка держит в руках медицинскую маску
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сержант полиции Ирина Бодрова рассказала, как появилась идея раздавать маски и перчатки 1 июля на Пушкинской площади в Москве.
Видео с сержантом, которая раздавала защитные маски горожанам 1 июля на Пушкинской площади, где собрались противники поправок к Конституции РФ, было опубликовано в СМИ. Девушка-полицейский вежливо предлагала собравшимся маски и призывала беречь себя и своих близких.
По ее словам, прибыв на место дежурства, правоохранители увидели, что у многих людей на улице нет средств индивидуальной защиты.
"Меня вызвал к себе командир полка и предложил раздать маски и перчатки людям, благо их у нас достаточно. Мне показалось это замечательной идеей", - рассказала в интервью RT 23-летняя Бодрова, которая служит во втором оперативном полку полиции с 2014 года. Также она учится на пятом курсе университета на юридическом факультете.
"Ни звездой, ни знаменитостью я себя не чувствую. Мы несём службу каждый день, это наша работа. Общаемся с гражданами ежедневно. Поэтому повторюсь: знаменитой себя не ощущаю", - рассказала она.
По ее словам, самое главное — любить свою работу, когда этого нет, то и работать невозможно. Она также добавила, что в отделениях сейчас много девушек.
"Мы выполняем свои обязанности наравне с ребятами. Да, бывает сложно, но мы справляемся. Не каждая девушка может таким похвастаться", - отметила Бодрова.
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