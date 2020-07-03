В ЛНР сообщили об остановке насосных станций из-за обстрела силовиков

ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Аварийная остановка нескольких насосных станций произошла в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугансквода".
Ранее в оборонном ведомстве ЛНР заявили, что в пятницу украинские силовики открыли огонь из минометов калибром 120 миллиметров по территории республики, в результате в подконтрольном ЛНР поселке Голубовское была ранена женщина.
"3 июля в результате боевых действий произошел перепад напряжения на линиях электропередачи, в результате которого были кратковременно обесточены все насосные станции Алчевского управления ГУП ЛНР "Лугансквода". Аварийная остановка насосных станций привела к повреждению Родаковского магистрального водовода", - сообщил представитель пресс-службы предприятия.
"Недопоставка воды от суточного объема в данные районы составит около 50%. Возобновить водоснабжение планируется к вечеру 4 июля", - уточнил собеседник агентства.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения