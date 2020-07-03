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В ЛНР сообщили об остановке насосных станций из-за обстрела силовиков
Аварийная остановка нескольких насосных станций произошла в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T21:44
ситуация в днр и лнр
вооруженный конфликт на востоке украины (2018) (war in donbass 2018)
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
ситуация в днр и лнр, вооруженный конфликт на востоке украины (2018) (war in donbass 2018), луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире

В ЛНР сообщили об остановке насосных станций из-за обстрела силовиков

21:44 03.07.2020
529
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Луганской области
Последствия обстрела в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Аварийная остановка нескольких насосных станций произошла в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугансквода".
Ранее в оборонном ведомстве ЛНР заявили, что в пятницу украинские силовики открыли огонь из минометов калибром 120 миллиметров по территории республики, в результате в подконтрольном ЛНР поселке Голубовское была ранена женщина.
"3 июля в результате боевых действий произошел перепад напряжения на линиях электропередачи, в результате которого были кратковременно обесточены все насосные станции Алчевского управления ГУП ЛНР "Лугансквода". Аварийная остановка насосных станций привела к повреждению Родаковского магистрального водовода", - сообщил представитель пресс-службы предприятия.
Уточняется, что на время проведения ремонтных работ на водоводе сокращено централизованное водоснабжение подконтрольных ЛНР городов Алчевск, Стаханов, Кировск, Брянка, а также ряда сел и поселков Перевальского и Славяносербского районов республики.
"Недопоставка воды от суточного объема в данные районы составит около 50%. Возобновить водоснабжение планируется к вечеру 4 июля", - уточнил собеседник агентства.
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9 декабря 2019, 21:34
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Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке Украины (2018) (War in Donbass 2018)Луганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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