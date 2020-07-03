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Глава Липецкой области уволил матерившегося чиновника
Глава Липецкой области Игорь Артамонов уволил руководителя управления внутренней политики обладминистрации после обнародованной аудиозаписи, на которой чиновник РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T21:44
игорь артамонов
липецкая область
политика
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игорь артамонов, липецкая область, политика

Глава Липецкой области уволил матерившегося чиновника

21:44 03.07.2020
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© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Глава Липецкой области Игорь Артамонов уволил руководителя управления внутренней политики обладминистрации после обнародованной аудиозаписи, на которой чиновник нецензурно учит подчиненных работать, сообщил РИА Новости начальник отдела информационного сопровождения деятельности администрации региона Михаил Шаршаков.
Аудиозаписи, сопровождаемые скриншотами переписки из Telegram, появились в пятницу в канале депутата Липецкого облсовета Олега Хомутинникова и разошлись по другим каналам. В записях голос руководителя управления внутренней политики администрации Липецкой области Сергея Фрольцова с отборным матом советует подчиненному, как в пабликах дискредитировать политических оппонентов, в частности - "красных". Запись и переписка вызвали огромный резонанс.
"Губернатору стало известно об опубликованной переписке. Своими высказываниями Сергей Фрольцов нарушил этические нормы госслужащего. Глава региона назвал это недопустимым. Им принято решение освободить Сергея Фрольцова от занимаемой должности", - сообщил агентству Шаршаков.
По данным липецких СМИ, Фрольцов возглавил управление внутренней политики с января 2019 года. На сайте администрации области он значится как и.о. начальника управления. До этого, по данным СМИ, политтехнолог Фрольцов участвовал в избирательной кампании Игоря Артамонова в 2019 году.
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