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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573874394.html
В ВОЗ заявили, что в некоторых странах начался повторный пик коронавируса
В некоторых странах наблюдается новый пик заболевания коронавирусом, заявил на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T23:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, оон, в мире

В ВОЗ заявили, что в некоторых странах начался повторный пик коронавируса

21:38 03.07.2020 (обновлено: 23:19 03.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЖЕНЕВА, 3 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. В некоторых странах наблюдается новый пик заболевания коронавирусом, заявил на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Уверенности в том, что будет вторая волна нет. Это научное предположение, основанное на том, что мы знаем про коронавирусы и респираторные вирусы. То, что происходит сейчас во многих странах — это не вторая волна. Это второй пик первой волны там, где вирус не был в достаточной степени подавлен, чтобы не допустить передачи вируса в том же периоде времени. И мы можем оказаться в ситуации, когда у нас будет высокая эндемичность вируса, или постоянный уровень заболеваемости, возможно даже более высокий, чем нам хотелось бы", — сказал он.
По его словам, перспективы второй волны заболевания основаны на понимании того, что это респираторный вирус.
Такие вирусы зависят от сезонных движений населения, быстрее распространяются среди тесных групп людей и при более низкой температуре.
Всего за время пандемии по данным ВОЗ, в мире выявили 10 710 005 случаев заболевания COVID-19, умерли 517 877 человек.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 5 445 710 и Европе – 2 737 689.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВесь мирВОЗООНВ мире
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