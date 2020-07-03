В ВОЗ заявили, что в некоторых странах начался повторный пик коронавируса

"Уверенности в том, что будет вторая волна нет. Это научное предположение, основанное на том, что мы знаем про коронавирусы и респираторные вирусы. То, что происходит сейчас во многих странах — это не вторая волна. Это второй пик первой волны там, где вирус не был в достаточной степени подавлен, чтобы не допустить передачи вируса в том же периоде времени. И мы можем оказаться в ситуации, когда у нас будет высокая эндемичность вируса, или постоянный уровень заболеваемости, возможно даже более высокий, чем нам хотелось бы", — сказал он.
По его словам, перспективы второй волны заболевания основаны на понимании того, что это респираторный вирус.
Такие вирусы зависят от сезонных движений населения, быстрее распространяются среди тесных групп людей и при более низкой температуре.
Всего за время пандемии по данным ВОЗ, в мире выявили 10 710 005 случаев заболевания COVID-19, умерли 517 877 человек.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 5 445 710 и Европе – 2 737 689.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.