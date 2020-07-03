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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Курс рубля обновил минимумы с весны
Рубль ощутимо снижается к доллару и евро на фоне падения нефтяных цен. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T22:21
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
владимир коренев
динамика курсов валют
опек
московская биржа
саудовская аравия
brent
сша
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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владимир коренев, динамика курсов валют, опек, московская биржа, саудовская аравия, brent, сша, экономика

Курс рубля обновил минимумы с весны

21:53 03.07.2020 (обновлено: 22:21 03.07.2020)
10472
© Depositphotos / valphotoКурс рубля
Курс рубля
© Depositphotos / valphoto
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль ощутимо снижается к доллару и евро на фоне падения нефтяных цен.
Американская валюта расчетами "завтра" на 21:04 мск растет на 94 копейки, до 71,5 рубля, курс евро — на 1,04 рубля, до 80,37 рубля, следует из данных Московской биржи.
Ранее доллар поднимался до 71,67 рубля, максимума с 25 мая, евро — до 80,58 рубля, максимума с 6 мая.

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Объем торгов в США снизился из-за выходного дня в честь национального праздника — Дня независимости, который отмечается 4 июля.
Котировки нефти также снижались в пятницу (до 42,8 доллара) — на фоне опасений по поводу сохранения низких темпов развития мировой экономики из-за коронавируса.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьВладимир КореневДинамика курсов валютОПЕКМосковская биржаСаудовская АравияBrentСШАЭкономика
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