https://ria.ru/20200703/1573874350.html
Курс рубля обновил минимумы с весны
Рубль ощутимо снижается к доллару и евро на фоне падения нефтяных цен. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T21:53
2020-07-03T22:21
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
владимир коренев
динамика курсов валют
опек
московская биржа
саудовская аравия
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сша
экономика
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https://ria.ru/20200622/1573289087.html
oo uu
Рубль обновил минимум, а бензин обновил максимум. Обнуление завершилось и начались суровые будни.
59
Калинка Малинкова
Но главное — "Да!!!"
53
44
саудовская аравия
сша
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир коренев, динамика курсов валют, опек, московская биржа, саудовская аравия, brent, сша, экономика
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль ощутимо снижается к доллару и евро на фоне падения нефтяных цен.
Американская валюта расчетами "завтра" на 21:04 мск растет на 94 копейки, до 71,5 рубля, курс евро — на 1,04 рубля, до 80,37 рубля, следует из данных Московской биржи
.
Ранее доллар поднимался до 71,67 рубля, максимума с 25 мая, евро — до 80,58 рубля, максимума с 6 мая.
Рубль опять под давлением
Российская валюта отыгрывает общее ухудшение аппетита к риску на мировых торговых площадках.
Негативные сигналы пришли из-за рубежа. Так, основные западноевропейские индексы заметно снизились сегодня, в том числе британский — на 1,4%. Рынки обращают особое внимание на данные из США
, где зафиксировали рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки — свыше 52 тысяч.
Объем торгов в США снизился из-за выходного дня в честь национального праздника — Дня независимости, который отмечается 4 июля.
Котировки нефти также снижались в пятницу (до 42,8 доллара) — на фоне опасений по поводу сохранения низких темпов развития мировой экономики из-за коронавируса.
В итоге доллар и евро вечером растут к валюте рублю на 1,3%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня в три тысячи за баррель сорта Brent
.