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Британские истребители сопроводили российские самолеты
Британские истребители Typhoon поднялись в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии, чтобы сопроводить "дальние российские самолеты", сообщили в ВВС королевства. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T21:57
ту-142мк
норвежское море
eurofighter typhoon
f-16
f-35
шотландия
великобритания
безопасность
в мире
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норвежское море
шотландия
великобритания
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ту-142мк, норвежское море, eurofighter typhoon, f-16, f-35, шотландия, великобритания, безопасность, в мире

Британские истребители сопроводили российские самолеты

21:27 03.07.2020 (обновлено: 21:57 03.07.2020)
3052
© Фото : MoD / Crown copyright 2018Истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Британские истребители Typhoon поднялись в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии, чтобы сопроводить "дальние российские самолеты", сообщили в ВВС королевства.
Отмечается, что воздушные суда не заходили в район полетной информации Великобритании к северу от побережья Шотландии, "перехват не потребовался".
Ранее стало известно, что три самолета Ту-142 выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей и Северо-Восточной Атлантики.
На отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16 и самолеты F-35.
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Ту-142МКНорвежское мореEurofighter TyphoonF-16F-35ШотландияВеликобританияБезопасностьВ мире
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