https://ria.ru/20200703/1573874174.html
Британские истребители сопроводили российские самолеты
Британские истребители Typhoon поднялись в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии, чтобы сопроводить "дальние российские самолеты", сообщили в ВВС королевства. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T21:27
2020-07-03T21:57
ту-142мк
норвежское море
eurofighter typhoon
f-16
f-35
шотландия
великобритания
безопасность
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200702/1573805174.html
Сергей Писсов
20 миллиардов рублей от правительства ежегодно отрабатывают до абсурда и отсутствия логики
13
Михаил Николанко
Гениальные наши СМИ. Если мы - то перехватили, если нас - то сопроводили)
11
5
норвежское море
шотландия
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152725/42/1527254256_0:5:1037:588_1400x0_80_0_0_6c411d9bb92068aa6fba001364b96b92.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ту-142мк, норвежское море, eurofighter typhoon, f-16, f-35, шотландия, великобритания, безопасность, в мире